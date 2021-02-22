منصور بن زايد يفتتح «آيدكس 2021»

المصدر: أبوظبي - صبري صقر ووام

تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، ونيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة..

افتتح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أمس، الدورة الـ 15 لمعرض الدفاع الدولي «آيدكس» الذي يستمر خمسة أيام، حتى 25 فبراير، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ليكون أكبر حدث دولي يدشن مرحلة التعافي من «كوفيد 19».

وشهد سموه حفل الافتتاح بحضور رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان، ورستم مينخانوف رئيس جمهورية تتارستان، وأوليغ أوروسكي نائب رئيس الوزراء وزير الصناعات الاستراتيجية في أوكرانيا، والفريق أول محمد حمدان دقلو موسى النائب الأول لرئيس المجلس السيادي في جمهورية السودان، وعدد من كبار المسؤولين.

واقتصرت الفعالية على كبار الشخصيات المدعوة من مختلف دول العالم، وسط إجراءات تنظيمية التزمت أعلى المعايير والتدابير الاحترازية والوقائية.

مرجع دولي

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان إن «معرض الدفاع الدولي - آيدكس 2021» و«معرض الدفاع البحري - نافدكس 2021» يمثّلان أبرز المنصات العالمية لعرض أحدث المعدات العسكرية والأسلحة المتطورة والتقنيات الحربية، ويُشكّلان معاً مرجعا إقليمياً ودولياً لجميع الدول وكبرى الشركات في هذا المجال الاستراتيجي.

وأكد سموه أن تنظيم الحدث يعكس القدرة العالية لدولة الإمارات في إدارة الفعاليات الدولية في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم نتيجة انتشار جائحة كورونا، وذلك يأتي بفضل التوجيهات الكريمة والرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة.

وأضاف سموه أن الدولة تمنح الابتكار والتصنيع المتخصّص والتطوّر العلمي أولويةً مطلقة وأهميةً بالغة في سياساتها، إيماناً منها بما لهذه المجالات من قيمة لضمان مستقبل واعد للأجيال المتعاقبة من أبناء الإمارات، ودعم رصيد الإنجازات الوطنية.

تطور وريادة

وكان حفل الافتتاح قد استهل بالسلام الوطني للدولة، أعقبه عرض مرئي يروي قصة التطور والريادة التي تقودها دولة الإمارات والإنجازات الاستثنائية التي حققتها، وبخاصة خلال عام 2020 الذي شهد انتشار جائحة كوفيد 19.وشهد الحفل عرض طيران في سماء أبوظبي لتشكيل علم الدولة نفذه فريق «فرسان الإمارات» إلى جانب عروض موسيقية لفرق عسكرية.

وتضمنت فقرات الحفل تقديم سيناريو لعمليات عسكرية وسيناريوهات وهمية شارك فيه عدد من الوحدات العسكرية البرية والجوية والبحرية، استعملت فيها تقنيات مستخدمة في المناورات العسكرية والأمنية، والتي سلطت الضوء من خلالها على التقنيات الحديثة والمتطورة المعززة بالواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي والروبوتات، والاتصالات عبر الأقمار الصناعية لتحديد المواقع والتحركات.

حضر مراسم الافتتاح معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

وتتميز دورة معرض «آيدكس» هذا العام بأنها أكبر حدث متخصص في القطاع الدفاعي على مستوى العالم يدشن مرحلة التعافي من «كوفيد 19» بمشاركة 900 شركة عارضة من 59 دولة، وسط توقعات بحضور أكثر من 70 ألف زائر، إلى جانب 110 وفود دولية أكدوا حضورهم، ومن المنتظر أن يشارك في التغطية الإعلامية ما يزيد على 500 إعلامي من 64 دولة.

وقال اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس»: «نفخر بانطلاق هذا الحدث العالمي، الذي يتزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لاتحاد دولة الإمارات».

من جانبه، قال اللواء الركن طيار إسحاق صالح محمد البلوشي، الوكيل المساعد للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية بوزارة الدفاع، ونائب رئيس اللجنة العليا، إن معرضي «آيدكس» و«نافدكس» يعتبران نقطة تحول جديدة نحو استئناف قطاع سياحة الأعمال ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة التي تسعى لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وشهد اليوم الأول من معرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2021، إعلان القوات المسلحة الإماراتية عن توقيع 19 صفقة بقيمة 5.030 مليارات درهم مع شركات محلية ودولية.

وأكد العميد ركن محمد خميس الحساني، المتحدث الرسمي لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس» - خلال مؤتمر صحفي - أن إجمالي الصفقات الخارجية بلغت 1.091 مليار درهم، والتي تمثل 22% من إجمالي قيمة الصفقات، فيما بلغت قيمة الصفقات المحلية 3.939 مليارات درهم بنسبة 78%.

وأشار الحساني إلى أن العقود الخارجية توزعت على 7 شركات خارجية، و12 شركة محلية.

حضر المؤتمر الصحافي العميد ركن بحري، فهد ناصر الذهلي، والمقدم ركن مايا راشد المزروعي، المتحدثان الرسميان باسم «آيدكس» و«نافدكس» 2021.

تسهيل الإجراءات

قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» ومجموعة الشركات التابعة لها: «نفخر في أدنيك بتنظيم هذا الحدث الاستثنائي بالتعاون مع مختلف اللجان المنظمة للفعاليات والجهات المختصة التي وضعت خططاً شملت جميع المراحل بدءاً من التسجيل ووصولاً إلى حضور المعرضين، لتسهيل الإجراءات الخاصة بالوفود الدولية والعارضين والإعلاميين والزوار والمشاركين في هذا الحدث، من إصدار التأشيرات الخاصة بالوفود الدولية، وإجراء الفحوصات الخاصة بـ كوفيد 19 لجميع الوفود الدولية».

وأضاف الظاهري أن هذا التعاون المثمر انعكس على النتائج الأولية المتعلقة بالمشاركات الدولية بما يفوق التوقعات، حيث استقطبنا هذا العام 5 دول جديدة، تشارك للمرة الأولى.

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