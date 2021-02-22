منصور بن زايد يتسلم رسالة خطية من رئيس وزراء كازاخستان ويستقبل عدداً من الضيوف

المصدر: أبوظبي - وام

تسلم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رسالة خطية، من أسكار مامين رئيس وزراء جمهورية كازاخستان، تتعلق بتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، أمس، ماديار مينيليكوف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة، الذي قام بتسليم الرسالة، وذلك على هامش «معرض الدفاع الدولي- آيدكس 2021» الذي افتُتح أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وبحث سموه مع ماديار مينيليكوف سبل تطوير التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان الصديقة في مختلف المجالات والقطاعات، بما يحقق الازدهار والتقدّم والاستقرار للدولتين والشعبين الصديقين.

إلى ذلك، استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أمس، الفريق أول محمد حمدان دقلو، النائب الأول لرئيس المجلس السيادي الانتقالي لجمهورية السودان، وذلك على هامش «معرض الدفاع الدولي- آيدكس 2021».

وبحث سموه مع الفريق أول محمد حمدان دقلو سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية السودان الشقيقة في مختلف المجالات والقطاعات، بما يحقق تطلعات الدولتين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى المستجدات في المنطقة، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، وحميد سعيد النيادي نائب مدير مكتب وزير شؤون الرئاسة، ومحمد عبدالله الكارب سفير جمهورية السودان لدى الدولة.

كما استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أمس، دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة لروسيا الاتحادية، ورئيس الطرف الروسي في اللجنة الحكومية الروسية الإماراتية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي.

وبحث سموه مع دينيس مانتوروف سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية الصديقة في مختلف المجالات والقطاعات، بما يحقق الازدهار والتقدّم والاستقرار للدولتين والشعبين الصديقين.

كما استقبل سموه، أمس، مادت غولييف وزير الصناعات الدفاعية لجمهورية أذربيجان.

جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان الصديقة في مختلف المجالات والقطاعات.

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