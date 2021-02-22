%29 انخفاض الإصابات بـ«كورونا» خلال يوم

المصدر: أبوظبي - وام

سجلت الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، أمس، انخفاضاً بنسبة 29% عن اليوم الذي سبقه، حيث أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن إجراء 197701 فحص جديد خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 2250 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 370425 حالة.

وكانت الوزارة سجلت أمس الأول 3158 إصابة جديدة بكورونا، ما يعني أن عدد حالات الإصابة بالوباء انخفضت بنحو 908 حالات.

وأعلنت الوزارة عن وفاة 17 حالة من تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1125 حالة.

‎وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 3684 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 359,697 حالة، لترتفع نسبة حالات الشفاء مقارنة بعدد المصابين وتصبح 97%.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 951 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 5554342 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 56.16 جرعة لكل 100 شخص.

ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد 19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد 19».

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