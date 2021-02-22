أحمد بن حميد: قيادتنا حريصة على خلق بيئة محفّزة على الابتكار

المصدر: عجمان - وام

قال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية إن دولة الإمارات لطالما كانت سباقة في توظيف الابتكار والتميّز في شتى المجالات.

وأكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي في كلمة بمناسبة انطلاق أسبوع «الإمارات تبتكر 2021» أمس أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بتخصيص أسبوع للاحتفاء بقدرات وابتكارات الجهات الحكومية والخاصة تؤكد حرص القيادة الرشيدة في الدولة على خلق بيئة محفزة على الابتكار تصل بالإمارات إلى أول المراكز عالمياً في هذا المجال.

وأوضح أن الابتكار أصبح متجذراً في ثقافة المجتمع الإماراتي وأن دولة الإمارات تعمل باستمرار على تعزيز مشاركة المجتمع في تطوير مبادرات ومشروعات مستقبلية لنشر مفاهيم الابتكار التي تساهم في تخريج أجيال واعدة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز