«أداسي» تكشف عن مركبة روبوتية مسلحة ومركبتين أرضيتين بغير سائق

المصدر: أبوظبي - وام

كشفت «أداسي»- الشركة المتخصصة في الأنظمة والخدمات المستقلة، أمس، عن مركبة روبوتية مسلحة ومركبتين أرضيتين جديدتين بغير سائق، في معرض الدفاع الدولي «آيدكس» 2021.

وتعاونت «أداسي» مع نمر، شركتها الشقيقة ضمن مجموعة «إيدج»، على تحويل آلية عجبان 440A المدرعة المأهولة ذات الأربع أبواب إلى نظام ذاتي بغير سائق يدعى مركبة عجبان الروبوتية المسلحة.

تقاوم المركبة نيران الأسلحة الخفيفة وقذائف المدفعية وانفجار الألغام والعبوات الناسفة، وتبلغ حمولتها 1200 كلغ، وتدار عبر محطة تحكم أرضية مع مدى اتصالات طوله 12 كلم وقدرة على الاستمرار مدتها ثماني ساعات، كما يمكنها السير بسرعة تصل إلى 50 كلم في الساعة لدعم القوات المسلحة بقوة نارية أكبر، إلى جانب الحد من الخطر المحدق بأرواح الجنود.

وأطلقت «أداسي»، أمس، مركبات أرضية مصغرة وصغيرة بغير سائق، تدعى SCORPIO-M و SCORPIO-S على التوالي تعمل بطريقة التسلل، ولها قدرة على صعود المنحدرات والسلالم بميل مقداره 40-45 درجة،والاتصال بمحطة التحكم الذاتي ضمن نطاق يصل إلى 3 كلم.

وتمتاز SCORPIO-M بخفة الوزن وقابلية النقل، مع القدرة على نقل حمولة تصل إلى 10 كغ والاستمرار بالعمل لمدة ساعتين، بينما تستطيع SCORPIO-S نقل حمولة تصل إلى 100 كغ، والاستمرار بالعمل لمدة ست ساعات- بالإضافة إلى دعم ذراع روبوتية قابلة للتمدد بطول 1 م ومزودة بمحطة سلاح مبتكرة وخفيفة الوزن للتحكم عن بعد.

وصممت المركبتان لكي تدعما انتشار القوات الخاصة، إذ تقوم المصغرة بعمليات الاستخبارات والرصد وتحديد الهدف والاستطلاع في البيئات الحضرية الداخلية والخارجية، وتستخدم الصغيرة في العمليات التكتيكية المزدوجة بالليل والنهار.

وقال فيصل البناي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة «إيدج»: تتطور سوق المركبات الأرضية بغير سائق بسرعة، في ظل مستويات جديدة من التحكم الذاتي، التي تتيح فرصاً أكبر لدعم المزيد من المهمات المعقدة. إن الأتمتة أولوية استراتيجية بالنسبة لمجموعة «إيدج»، ويعد إطلاق «أداسي» لثلاثة أنظمة مستقلة- بالتعاون الإضافي مع نمر- دليلاً على تركيزنا وقدراتنا ومثابرتنا الجماعية.

من جانبه قال علي اليافعي، الرئيس التنفيذي لشركة «أداسي»: تفخر «أداسي» بالكشف عن ثلاثة منتجات جديدة في «آيدكس 2021»- مركبة عجبان 440A الروبوتية المسلحة بالتعاون مع شركتنا الشقيقة نمر،

وSCORPIO-M وSCORPIO-S اللتين تضيفان ميزة تكتيكية ومرونة عملية في بيئات القتال، مع حماية أرواح الجنود كونه هدفاً أساسياً باستعمال تقنيات التحكم الذاتي.

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