«الاتحادية للموارد البشرية» تطلق أجندتها

المصدر: دبي - وام

أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أمس أجندتها لأسبوع الابتكار.

وجاء الإعلان عن الأجندة في الورشة الافتراضية التي عقدتها الهيئة لموظفيها في أبوظبي ودبي، كما أعلنت فيها عن إطلاق النسخة الثانية من استراتيجية التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مجال الموارد البشرية.

وأكد خالد المازمي مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في الهيئة أن أسبوع الابتكار يعد من أهم الأحداث الوطنية والإقليمية لجهة الاهتمام بالابتكار والمبتكرين وأصحاب المواهب والإبداعات، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة لطالما آمنت وأكدت أهمية الاستثمار في أصحاب الابتكارات والاختراعات والعقول النيرة في تعزيز ريادة الدولة وتنافسيتها في الخريطة العالمية في شتى المجالات.

وأوضح أن أجندة الهيئة في أسبوع الابتكار تتضمن إطلاق وتنفيذ 8 مبادرات وفعاليات للموظفين، ومن أبرزها (إطلاق النسخة الثانية من استراتيجية التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مجال الموارد البشرية، وإطلاق الحملة الإلكترونية لاستقطاب الأفكار عبر منصة فكرة i think.

وعقد ورشتين افتراضيتين تدريبيتين مجانيتين لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية ضمن بوابة التعلم الإلكتروني في الحكومة الاتحادية «المورد»، إذ ستكون الأولى بعنوان «العدسات الأربع للابتكار والإبداع»، والثانية بعنوان «أساليب تحويل الأفكار الابتكارية إلى خطط تنفيذية»).

وذكر أن الهيئة ستطلق في أسبوع الابتكار التطبيق الذكي لبرنامج المساندة والدعم النفسي والمعنوي لموظفي الحكومة الاتحادية «حياة»، والذي أطلقته العام الماضي بهدف تعزيز الصحة النفسية لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية، ومساعدتهم بمساندة المختصين والمستشارين في شركة «لايف ووركس» الرائدة على مستوى الدولة.

لافتاً إلى أن برنامج «حياة» يهدف إلى رفع الكفاءة والإنتاجية من خلال الحد من تحديات العمل والتحديات الحيوية، ورفع مستويات جودة الحياة في بيئة العمل، وتعزيز الرفاه الوظيفي على مستوى الحكومة الاتحادية، وبالتالي تحقيق التوازن المطلوب بين الحياة المهنية والاجتماعية.

وأوضح خالد المازمي أن الهيئة ستعقد جلسة افتراضية مجانية لنادي الموارد البشرية حول الذكاء الاصطناعي، وذلك بالتعاون مع شركة CIA Partners، وستكون متاحة لموظفي الحكومة الاتحادية وفئات المجتمع وشرائحه كافة لافتاً أن أن نادي الموارد البشرية الذي أطلقته الهيئة في عام 2010 يشكل نافذة تواصل فكري ومعرفي مهمة تجمع تحت مظلتها الآلاف من المهتمين والمختصين بموضوعات الطرح والنقاش، سواء كانت في قضايا الموارد البشرية والخدمات المساندة أو القضايا العامة والمستجدة.

ويعد النادي منصة تفاعلية تجمع المهتمين والمختصين بالموارد البشرية والخبراء وأصحاب التجارب المتميزة تحت سقف واحد؛ لتبادل الأفكار والخبرات والحلول التي من شأنها تعزيز الأدوار المنوطة بإدارات الموارد البشرية والخدمات المؤسسية وغيرهما في مختلف القطاعات بالدولة، إذ إن باب الانتساب للنادي مفتوح ومجاني لكل من يرغب من المعنيين والمهتمين بمجالات الموارد البشرية والدعم المؤسسي، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للهيئة www.fahr.gov.ae، والبريد الإلكتروني للنادي HRClub@fahr.gov.

من جانبها أوضحت ميثاء كلثوم رئيس قسم التميز المؤسسي في «الهيئة» أن الهيئة أطلقت حملة إلكترونية عبر منصة «فكرة iThink»؛ لاستقطاب الاقتراحات التطويرية والأفكار الإبداعية من موظفي الحكومة الاتحادية، وفئات المجتمع كافة؛ لتطوير مشروع بنك المهارات الحكومية، الذي أطلقته الهيئة في عام 2018، بهدف مساعدة وتمكين الجهات الاتحادية من الاستفادة من الخبراء والاختصاصيين وأصحاب الكفاءات لديها في مختلف المجالات والتخصصات ذات الصلة بعمل الجهة الاتحادية، وتوظيف إمكاناتهم في تطوير منظومة العمل المؤسسي في الحكومة الاتحادية، وترسيخ ثقافة إدارة المعرفة فيها.

وذكرت أن الاقتراحات الواردة عبر منصة «فكرة» تمر بسلسلة مراحل وهي (توليد الأفكار، ومن ثم تصنيفها، وتقييمها، وتطويرها، وأخيراً تنفيذها وقياس العائد من الاستثمار على تطبيقها)؛ مبينةً أن نظام «فكرة» الذي سجلت الهيئة ملكيته الفكرية في إدارة المصنفات الفكرية في وزارة الاقتصاد يتيح لمقدمي الأفكار والاقتراحات مجموعة من الخصائص والمزايا ومنها (سرعة معالجة الأفكار، وإمكان اشتراك مجموعة من الأشخاص في تطوير الأفكار، فضلاً عن وجود نظام إشعارات وتنبيهات متطور لإبلاغ المستخدمين بأي مستجدات تطرأ على حالة الاقتراحات التي قاموا بتقديمها، كما أن النظام يوفر تقارير وبيانات فورية حول الأفكار المبتكرة).

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