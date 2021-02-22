100 فعالية مميزة في جامعة الإمارات

المصدر: العين - البيان

بدأت أمس، فعاليات أسبوع الابتكار، الذي تنظمه جامعة الإمارات العربية، ضمن شهر الإمارات للابتكار 2021، و لتُغطّي أكثر من 100 فعالية مُبتكرة ومُحدّدة، تتنوّع عبر أنشطة مُختلفة.

وأكد معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، أن جامعة الإمارات تحرص على إعداد جيل من المُبتكرين، يُسهمون في تحقيق النمو والازدهار للإنسان، ودعم مكانة الدولة في الإبداع والتميّز، وتسخير كافة الإمكانات، فضلاً عن تقديم الدعم لإطلاق وتنفيذ المشاريع الابتكارية.

وأضاف في كلمة ألقاها خلال حفل افتتاح فعاليات الابتكار 2021: «بالرغم من الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها العالم جراء جائحة كوفيد 19، إلا أننا في جامعة الإمارات، نُطلق اليوم حزمة كبيرة من ابتكاراتٍ مُتعدّدة ومُتميّزة، للباحثين وأعضاء هيئة التدريس، وطلبة الجامعة، مع الحرص والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المُتّبعة».

وأوضح معاليه: «إن الجامعة، ووفقاً لخطتها الاستراتيجية، تُولي الابتكار أهمية خاصّة، ويتمّ ذلك من خلال دعم وتنسيق كافة الكليات والإدارات والمراكز البحثية بالجامعة، وتحفيز وتوعية الطلبة بأهمية الابتكار».

وأضاف: «يُسعدنا إطلاق فعاليات الابتكار 2021، لتُغطّي أكثر من 100 فعالية مُبتكرة ومُحدّدة تتنوّع عبر أنشطة مُختلفة، وعرض ابتكارات ومستجدات البحث العلمي، وحلقات عمل ومؤتمرات علمية، تُعنى بالابتكار والتميّز العلمي، تأكيداً على دور الجامعة الريادي في تهيئة بيئة مُناسبة للطلبة، بغية التوصّل إلى مشروعات وابتكارات خلاقة، تُعزّز العلوم المعرفية، وتُسهم في التعريف بدور الجامعة في مجال البحث العلمي والابتكار، وعرض إنجازات الجامعة في الابتكار وبراءات الاختراع».

واختتم: «نتطلّع إلى أن تُسهم هذه الابتكارات في مُعالجة التحديات، وأن تُشكّل إضافة مُتميّزة ومُنفردة إلى الابتكارات على المستوى المحلي والعالمي».

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