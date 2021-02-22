علي الشامسي: الفعاليات تعكس الحرص على ترسيخ الإبداع

المصدر: أبوظبي - وام

أكد علي محمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أن فعالية «الإمارات تبتكر 2021»، تعكس حرص القيادة الرشيدة على ترسيخ ثقافة الإبداع بين كافة أفراد المجتمع، ومنهجية ممارسات الابتكار في العمل الحكومي سعياً لمواكبة التوجهات العالمية نحو تحقيق حكومات المستقبل الخلاقة.

ودعا الشامسي منتسبي الهيئة إلى الاستفادة القصوى من فعاليات أسبوع الابتكار بالاطلاع على تجارب الآخرين الاستثنائية والمتميزة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأكاديمية المشاركة، وتكثيف الجهود لتوليد وتصميم أفكار ابتكارية، مؤكداً حرص الهيئة على تبني تلك الأفكار، والعمل على تطبيقها، ودعم وتكريم أصحابها، وبما يسهم في تمكين الكوادر الوطنية الشابة بصناعة المستقبل اليوم، وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في الاستعداد للخمسين، ويرتقي بمكانة الهيئة ويعزز تنافسيتها وريادتها في ممارستها للنهج الابتكاري في التقنيات والخدمات. وتمنى التوفيق والنجاح لكافة المشاركين في «الإمارات تبتكر 2021»، وثمن جهود الدولة في تعزيز المشاركة المجتمعية بتشجيع كافة فئات المجتمع وأصحاب الأفكار الخلاقة والمتميزة للمساهمة في تحسين جودة حياتهم وصناعة مستقبلهم.

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