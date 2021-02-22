إطلاق «منصة رواد الأعمال» بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

أعلن سلطان الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، إطلاق الغرفة منصة رواد الأعمال للترويج الإلكتروني لمشاريع الشباب بالإمارة، وذلك في إطار مشاركتها في أسبوع الإمارات للابتكار الذي بدأت فعالياته صباح أمس.

ولفت إلى أن المنصة تشتمل على مجموعة متنوعة من مشاريع الشباب بالإمارة وتقدم جملة من الأدوات والخدمات المجانية التي تسخرها الغرفة لهم في سبيل دعم وتمكين المشاريع الصغيرة مثل الاستشارات الاقتصادية والتسويقية والقانونية التي من شأنها أن تسهم في تسهيل مرحلة الإعداد للمشروع، فضلاً عن عرض مقاطع فيديو عن المشاريع القائمة وتوفير برامج الإرشاد والتدريب لطالبي الخدمة.

وأوضح الهنداسي أن المنصة تعمل كنافذة لمساعدة المستخدمين المسجلين على الوصول إلى معلومات حول المشاريع القائمة بالإمارة ومواد ترويجية مقدمة لهم عن مشاريعهم، فضلاً عن توفير آلية للتواصل فيما بينهم مباشرة وتقديم الملاحظات الفورية.

وقال إن من المهم تسخير الابتكار لدعم ريادة الأعمال، حيث تحرص الغرفة على الاستمرار بتقديم الدعم لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الإمارة والدولة ككل.

شهد إطلاق المنصة الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، وفريق الابتكار بالغرفة، واستمع الشرقي إلى شرح مفصل حول المنصة من المدير العام الذي استعرض الخدمات والأدوات التي تقدمها غرفة الفجيرة من خلال المنصة لرواد الأعمال.

وعبر الهنداسي عن سعادتهم في إطلاق منصة رواد الأعمال، كأداة مبتكرة وفعالة في الترويج لمشاريع الشباب بالإمارة، وجمعهم في منصة إلكترونية واحدة تسهم في تطوير مشاريعهم والتوسع في أعمالهم بما يمكنهم من تحقيق النجاح والمنافسة في قطاع الأعمال، حيث توفر المنصة معلومات كافية عن المشاريع المسجلة، وتسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة بزيادة كفاءاتها، معرباً عن أمله في أن تساهم مثل هذه المبادرات في تمكين الشركات الناشئة الجديدة في الدولة من استمرار أعمالها.

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