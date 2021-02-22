تدريب طلبة جامعة الشارقة في شرطة أم القيوين

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

استضافت المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة أم القيوين 40 طالباً وطالبة من جامعة الشارقة، وذلك ضمن برنامج المشاركات المجتمعية للمؤسسة العقابية والإصلاحية بأم القيوين، حيث جرت الاستضافة عبر برنامج تدريبي يستمر 8 أسابيع بمعدل يوم في الأسبوع.

وأكد المقدم الدكتور سيف سالم زيد مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية في أم القيوين أن هدف الزيارة يأتي استكمالاً لجهود التعاون المشترك ونشر ثقافة الصحة للجميع بين كل شرائح وفئات المجتمع، سعياً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة أم القيوين والمنبثقة من أهداف وزارة الداخلية.

ولفت مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية في أم القيوين إلى أن البرنامج والذي يستهدف 40 طالباً وطالبة في كل زيارة يهدف إلى الاطلاع على معايير الصحة والسلامة المقدمة في المؤسسة وإبراز الجوانب القانونية لمعاملة النزلاء، وخصوصاً تلك المتعلقة بصحة وسلامة النزلاء ونشر برامج التوعية الصحية لدى الموظفين ونزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في الإمارة.

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