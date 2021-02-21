خليفة بن طحنون يستقبل وزير الدفاع اليوناني في واحة الكرامة

المصدر: ‎أبوظبي - وام

استقبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي أمس في واحة الكرامة نيكولاس باناجيوتوبولوس وزير الدفاع اليوناني، الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة في إطار مشاركته في معرض الدفاع الدولي آيدكس.

ولدى وصول نيكولاس إلى واحة الكرامة استعرض مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف ثم وضع إكليلاً أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها إلى الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

وتجول باناجيوتوبولوس في مختلف أجنحة الواحة مستمعاً لشرح مفصل من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن الواحة ومرافقها التي تجسد تفاصيلها بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة.

وفي ختام الجولة قام وزير الدفاع اليوناني بتسجيل كلمة في سجل الزوار عبر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة.

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