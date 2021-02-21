رئيس أركان القوات المسلحة يستقبل عدداً من ضيوف «آيدكس»

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، أمس بمكتبه في معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2021» كلاً على حدة.. حننه ولد سيدي وزير الدفاع الوطني لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية، والفريق أول كوستاندينوس فلوروس رئيس هيئة أركان الدفاع الوطني اليوناني، والفريق أول طيار إينزو فيتشاريلي رئيس أركان الدفاع لدى الجمهورية الإيطالية، والفريق أول دوميكريتوس زيرفاسكس رئيس هيئة الأركان العامة للحرس الوطني بجمهورية قبرص.

وجرى خلال اللقاءات استعراض علاقات التعاون التي تربط بين دولة الإمارات ودول الضيوف، خاصة ذات الصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصلحة المشتركة.

وتم تبادل الأحاديث حول أهمية تنظيم مثل هذه المعارض الدفاعية المتخصصة عالمياً، وفي مقدمتها سلسلة معارض الدفاع الدولي «آيدكس».

وأشاد الضيوف المشاركون بمعرض آيدكس ونافدكس 2021 وإقامته خلال هذه الظروف الاستثنائية يجسد قدرة الإمارات على تنظيم الفعاليات الكبرى واستضافه الوفود وفق أعلى معايير والإجراءات الاحترازية والوقائية.

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