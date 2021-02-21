قائد القوات البحرية يستقبل عدداً من ضيوف «آيدكس»

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان، قائد القوات البحرية، أمس، بمكتبه في معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2021» في قيادة القوات البحرية، كلاً على حدة، الفريق أول صامويل بابارو قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط، واللواء محمد يوسف العسم قائد القوات البحرية البحرينية، واللواء مايكل روثوبل قائد المهام المشتركة 633، واللواء كيندو جيزو قائد القوات البحرية الإثيوبية، واللواء كيريل يودانوف قائد القوات البحرية البلغارية.

وتم خلال اللقاءات التي حضرها عدد من كبار ضباط القوات البحرية وأعضاء الوفود الزائرة، استعراض أوجه التعاون ومناقشة عدد من المواضيع العسكرية المشتركة.

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