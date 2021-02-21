«توازن» و«ساب» توقعان مجموعة من الاتفاقيات

المصدر: أبوظبي - وام

وقّع مجلس التوازن الاقتصادي وتوازن للتكنولوجيا والابتكار مجموعة من الاتفاقيات مع شركة «ساب» في معرض آيدكس 2021.

وتتضمن الاتفاقيات مباشرة «ساب» في عمليات البحث والتطوير في مجال أنظمة الاستشعار في الإمارات بالإضافة إلى مشاركتها في برنامج توازن لاستدامة وتعزيز توطين الصناعات الدفاعية والأمنية «SEEDS».

حضر توقيع الاتفاقيات في جناح توازن كل من طارق عبد الرحيم الحوسني الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي ومايكل جوهانسون الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ساب وآنا كارين روزن المدير العام لشركة «ساب المحدودة» في الإمارات.

وقال طارق عبد الرحيم الحوسني «تعد شراكتنا مع ساب مثالاً للشراكات العالمية الناجحة والمجدية لكلا الطرفين وكجزء من التزامنا نحو الإمارات سوف نواصل مع ساب جهودنا الحثيثة لتطوير وتنمية القدرات الإماراتية وتعزيز الكفاءات والمهارات المحلية. كما يسعدنا مشاركة ساب المتزايدة والفعّالة في برامجنا المتعددة».

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