«ايدج» تطلق أول مجموعة من الطائرات الحوامة على الأهداف

المصدر: أبوظبي - وام

أطلقت ايدج - المجموعة المتخصصة في قطاع الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة - أمس أول مجموعة من الطائرات الحوامة على الأهداف متعددة المحركات وهي مجموعة «كيو إكس».

كما شهد اليوم الأول من معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2021» إطلاق ايدج لمنتجات «شادو 50»، و«شادو 25»، وذخائر «راش 2» الموجهة، والأنواع الجديدة من مجموعة «آر دبليو 24» التي تم تصميمها وتصنيعها جميعاً في أول عام من عمل الشركة.

‎وجرى الكشف عن الفئة الأولى من الطائرات المسيرة العمودية الكهربائية في جناح ايدج بحضور فيصل البناي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في ايدج، وعلي اليافعي، الرئيس التنفيذي لشركة أداسي.

و‎قال فيصل البناي: «تُحدث تكنولوجيا الطائرات من دون طيار اليوم ثورة في عالمنا المعاصر، وما زالت الإمكانات الكاملة للقدرات الذاتية للأنظمة المسيرة قيد الاستكشاف، ليس فقط في القطاع العسكري، بل على الصعيد التجاري أيضاً. ولا شك في أن الجيل القادم من الابتكارات الثورية في مجال التعاون العسكري التجاري سيحدث هنا».

‎وأضاف: «إن نجاح ايدج في إطلاق أول مجموعة إماراتية من الطائرات المسيرة الحوامة على الأهداف في أول عام من عملنا، يشكل إنجازاً مهماً للشركة المتخصصة في قطاع التكنولوجيا والتي تؤدي دوراً حيوياً في تعزيز القدرات الذاتية للإمارات ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي».

وتضم مجموعة «كيو إكس» من الطائرات الحوامة على الأهداف، أربعة منتجات وهي «كيو إكس-1»، «كيو إكس-2»، «كيو إكس-3» وهي طائرات مسيرة بأحجام مختلفة تتراوح بين الصغيرة جداً والمتوسطة، و«كيو إكس-4» التي تتميز بأجنحة ثابتة وقادرة على الإقلاع والهبوط العمودي. وتستخدم هذه الأنظمة الموجهة بدقة، لوغيرثمات ذكاء اصطناعي معقدة للاستهداف والضرب بدقة لا تتعدى متراً، مع استهداف يشبه الذخائر الليزرية الموجهة. وصُممت هذه المنتجات لإطلاقها في أي بيئة أو تضاريس، كما تتميز مجموعة «كيو إكس» الكاملة من الطائرات غير المأهولة بخفة وزنها وقابلية حملها، وتتمتع بقدرة على الإقلاع والهبوط العمودي.

و‎‎تضم المجموعة الثانية من الطائرات المسيرة الحوامة على الأهداف، كلاً من «شادو 50» التي يمكنها حمل ما يصل إلى 50 كيلوغراماً، و«شادو 25» التي يمكنها حمل نصف الحمولة السابقة والتي تعد نظاماً عالي السرعة تم تجهيزها بمحرك نفاث وتتميز بوقت استجابة قصير. وتستخدم هذه المركبات المسيرة أنظمة ملاحة عالمية بالأقمار الصناعية، ويمكنها التحليق باستخدام أنظمة الملاحة بالفيديو في حال عدم توافر أنظمة الملاحة بالأقمار الصناعية أو وجود تشويش وإعاقة في منطقة العمليات، كما تمتاز بضربات عالية الدقة ضد الأهداف الثابتة فضلاً عن قدرات التوجيه المتقدمة.

و‎‎تعد منظومة التوجيه «راش 2»، التي تم إطلاقها في اليوم الأول من «آيدكس» مجموعة توجيه ثابتة الأجنحة لذخائر الهاون وغيرها من الحمولات المصممة داخلياً، وهي قادرة على التحليق وتوجيه الذخائر إلى الأهداف الأرضية. وتتوافر هذه المركبة بأحجام مختلفة لتلبية المتطلبات المتنوعة لسعة الحمولة والمدى والتحمل. وأبرمت شركة أداسي عقداً بقيمة 55 مليون درهم لتوريد «راش 2» إلى القوات المسلحة الإماراتية، ما يمثل الطلبية الأولى من هذا المنتج الذي تم إطلاقه حديثاً.

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