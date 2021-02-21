بلحيف النعيمي: «آيدكس» و«نافدكس» يعكسان ثقة العالم في كفاءة تعامل الدولة مع «كوفيد 19»

المصدر: أبوظبي - وام

أكد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة أن تنظيم معرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2021 بمشاركة واسعة من العديد من الدول يعكس ثقة وتقدير العالم في كفاءة تعامل الدولة مع تداعيات جائحة «كوفيد 19» وقدرتها على تنظيم أحد أكبر المعارض الدفاعية على مستوى العالم واستضافة الوفود المشاركة وفق أعلى المعايير والإجراءات الاحترازية والوقائية.

وقال معاليه: «إنه على الرغم من تداعيات جائحة «كوفيد 19» كان هناك حرص من الدولة على استضافة هذا الحدث العالمي تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومع تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تضمن سلامة وصحة المشاركين، مؤكداً أن المشاركة الواسعة في هذا المعرض خير دليل على الثقة في هذه الإجراءات والرغبة في المشاركة بهذا الحدث العالمي البارز».

وأضاف معاليه إن معرضي «آيدكس» و«نافدكس 2021» يعدان منصة مثالية لترسيخ شراكات بين الدول والشركات المشاركة وإقامة علاقات مستدامة ما من شأنه أن يسهم في دعم الجهود العالمية لتحقيق التعافي الاقتصادي، وكذلك يرسخ مكانة الدولة وجهة لسياحة الأعمال.

وأشار معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي إلى أنه تزامناً مع هذين الحدثين العالميين يستضيف مركز دبي التجاري العالمي فعاليات معرض «جلفود 2021» منصة التوريد العالمية الأكثر تنافسية وأول فعالية مباشرة لقطاع الأغذية والمشروبات تقام منذ نحو عام وهو ما يعكس أيضاً قدرة الدولة على استضافة الفعاليات العالمية وفق أعلى المعايير.

واختتم معاليه بالقول: «إن دولة الإمارات وبرؤية قيادتها الرشيدة نجحت في تحويل معظم التحديات إلى فرص ومع الاحتفاء باليوبيل الذهبي لقيام الاتحاد تؤكد الدولة عزمها المضي قدماً نحو تسطير الإنجازات الاستثنائية في المجالات كافة والعمل على ترسيخ مكانتها الرائدة على مختلف الصعد».

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