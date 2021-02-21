«إسعاف دبي» تدخل أحدث أجهزة التنفس الصناعي للمصابين بـ (كوفيد19)

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

بدأت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف استخدام أحدث الأجهزة العالمية المخصصة للتنفس الصناعي، وذلك لمساعدة المرضى المصابين بفيروس (كوفيد19) ولديهم صعوبة شديدة في التنفس وكذلك مرضى القلب ممن يتعرضون أحياناً لتوقف القلب.

وقالت الدكتورة مريم المنصوري من إسعاف دبي: إن فريق إسعاف دبي تمكن وباستخدام هذا الجهاز من إنقاذ حياة مريض توقف قلبه بالكامل أثناء نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى، كما تم استخدامه مع عدد من مرضى «كوفيد19» المصابين بضيق شديد في التنفس وأعطى نتائج إيجابية، مشيرة إلى أن مؤسسة الإسعاف تملك حالياً 8 أجهزة وتخطط لشراء المزيد قريباً.

وبينت أن جهاز التنفس الجديد يعتبر جهازاً مهماً لاعتباره محور الحياة للمرضى الذين يعانون من توقف القلب أو صعوبة في التنفس بسبب مضاعفة بعض الأمراض مثل «كوفيد19» على الجهاز التنفسي خصوصاً في الحالات الشديدة.

وأشارت إلى أن الجهاز خفيف الوزن ويمكن نقله بسهولة لداخل منزل المريض مع أسطوانة التنفس، حسب عمر المريض سواء كان طفلاً أو بالغاً أو كبيراً في السن ويعطي أكسجين نقي بنسبة 100% لحين إيصال المريض لأقرب مستشفى

وأفادت بأن الجهاز يحتوي على دائرة تنفس يتم استبدالها مع كل مريض بالإضافة إلى فلتر يتم استبداله والتخلص منه في حالة تم استخدامه لنقل مريض مصاب بـ(كوفيد19).

وقالت إن جهاز التنفس الاصطناعي الجديد يعد من أحدث ما توصلت إليه الخبرة الألمانية ويعتبر آخر وأحدث جيل لأجهزة التنفس الاصطناعي، ويمتاز بخفة الوزن مع أسطوانة أوكسجين خفيفة مما يسهل نقله إلى أي مكان، إضافة إلى أن هناك أسطوانة أكبر للأوكسجين داخل السيارة، مشيرة إلى أنه تم تدريب المسعفين على كيفية استخدامه.

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