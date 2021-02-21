«صحة دبي» تضيف مراكز جديدة لفحص كورونا

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الصحة بدبي عن اضافة مراكز جديدة لفحص «كوفيد 19»، وذلك ضمن مساعيها الرامية للتسهيل على الناس وتجنيبهم معاناة التنقل.

وقالت الهيئة على حسابها في "انستغرام "بانها قامت بإضافة مركز الصفا الصحي ومركز ند الشبا للسيدات إلى قائمة المراكز التي تقدم خدمة فحص «كوفيد 19»

واوضحت الهيئة أن خدمة الفحص في مركز ند الشبا للسيدات متوفرة للجنسين

وكانت هيئة الصحة قد أعلنت في وقت سابق، عن تخصيص مركزي البدع والخوانيج الصحيين لتقييم ومتابعة حالات «كوفيد 19» على مدار الساعة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتوفير أفضل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لمرضى فيروس كورونا.

وتقوم هذه المراكز ت باستقبال الحالات الإيجابية لـ«كوفيد 19»، والمحولة إليها وفق مواعيد بالتنسيق مع مركز الاتصال الموحد بهيئة الصحة بدبي ومركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس (كورونا) في دبي، حيث يقوم الأطباء بتقييم هذه الحالات وإجراء الفحوصات اللازمة لها، بما في ذلك فحوصات الأشعة، ليتم بعد ذلك تصنيفها وتحويلها إلى العزل المنزلي أو المؤسسي وفقاً للحالة المرضية، أو تحويلها إلى المستشفيات إذا دعت الحاجة لذلك.

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