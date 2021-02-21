محمد بن زايد يستقبل عددا من الوزراء ورؤساء الوفود المشاركين في "آيدكس 2021"

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم - على هامش فعاليات الدورة 15 لمعرض الدفاع الدولي " آيدكس 2021" - كلا على حدة - اللورد إدوارد ليستر مبعوث رئيس الوزراء البريطاني إلى منطقة الخليج والفريق جوي مارتن سامبسون كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية للشرق الأوسط والفريق برهانو جولا رئيس قوات الدفاع الوطني في جمهورية إثيوبيا ومعالي دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة في جمهورية روسيا الاتحادية ومعالي نيكولاس باناجيوتوبولس وزير الدفاع في جمهورية اليونان.

ورحب سموه بالضيوف - خلال اللقاءات التي جرت في مركز أبوظبي الوطني للمعارض - وبحث معهم علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وبلدانهم في مختلف الجوانب والشؤون الدفاعية والعسكرية.

كما تناول سموه والضيوف أهمية معرض ومؤتمر الدفاع الدولي " آيدكس " ودوره في تعزيز التعاون والتنسيق وإقامة شراكات بين مختلف الشركات والمؤسسات الإقليمية والعالمية المعنية بصناعات الدفاع إضافة إلى الاطلاع على أحدث ما توصل إليه عالم الصناعات من تقنيات وأنظمة دفاعية متطورة تسهم في مواجهة التحديات المشتركة التي يشهدها العالم.

حضر جانبا من اللقاءات.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

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