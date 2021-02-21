محمد بن زايد: آيدكس يواصل دوره في تعزيز الشراكات ومد جسور التواصل والتعاون بين الدول

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن إقامة معرض "آيدكس 2021" في موعده وحجم المشاركات يجسدان قدرة الإمارات على استضافة الأحداث العالمية في مختلف الظروف مشيراً إلى أن آيدكس يواصل دوره في تعزيز الشراكات ومد جسور التواصل والتعاون بين الدول.

وقال سموه عبر تويتر: زرت معرض "آيدكس 2021" واطلعت على أحدث النظم الدفاعية التي تعرضها الشركات العالمية..إقامة المعرض في موعده وحجم المشاركات يجسدان قدرة الإمارات على استضافة الأحداث العالمية في مختلف الظروف..آيدكس يواصل دوره في تعزيز الشراكات ومد جسور التواصل والتعاون بين الدول.

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