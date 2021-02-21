طقس الغد المتوقع في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً بوجه عام، ورطبا ليلاً وصباح "الثلاثاء" على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب والضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

حركة الرياح: شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 - 25كم/س، تصل إلى 35 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي متوسطا.. ويحدث المد الأول عند الساعة 07:53 والجزر الأول عند الساعة 16:46 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا.. ويحدث المد الأول عند 19:47 والمد الثاني عند الساعة 05:45 والجزر الاول عند الساعة 12:18 والجزر الثاني عند الساعة 00:57 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 26 19 85 35

دبــي 27 22 80 35

الشارقة 29 17 80 30

عجمان 27 22 85 30

أم القيوين 26 17 75 35

رأس الخيمة 27 22 70 30

الفجيرة 29 20 85 35

العين 30 18 80 20

ليوا 30 16 90 40

الرويس 25 19 85 30

السلع 24 18 85 35

دلما 24 19 80 40

طنب الكبرى 25 19 80 35

طنب الصغرى 25 19 80 35

أبو موسى 25 19 80 35

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