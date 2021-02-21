أول جهاز فحص سريع لوباء "كورونا" في العالم يعرض في آيدكس 2021

المصدر: أبوظبي – صبري صقر :

كشفت شركة "لايباك تكنولوجي"، تفاصيل أول جهاز اختبار سريع لوباء "كورونا" في العالم خلال جناح الشركة في معرض آيدكس 2021 .

واعلنت شركة "لايباك تكنولوجي"عن شراكة مع شركتي" ياس للأدوية ذ.م.م" و " بيور هيلث ذ.م.م"، الإماراتية لاستخدام أول نظام للاختبار السريع.

وأكدت سلمي صلاح الدين مدير مشروع اول جهاز فحص سريع للكورونا لـ " البيان" أن جهاز اختبار "لوك سبوت " يعتبر من التقنيات الذكية والمبتكرة لنشر التكنولوجيا من أجل توفير حماية صحية للأفراد على نحو أفضل في جميع أنحاء المنطقة.

وأشارت الى أن الجهاز يستطيع الحصول على تشخيص سريع ودقيق لوباء كوفيد 19 " ، بهدف وقف انتشار العدوى، كما يمكنه المساعدة في المعالجة الإكلينيكية، وحسن تخصيص وتوزيع الموارد خلال العزل.

وأشارت الى حصول جهاز اختبار "لوك سبوت" – نظام الاختبار السريع على موافقة العلامة الأوربية CE-IVD ، وهو جهاز تشخيصي يعمل من خلال الهاتف الذكي للكشف عن بروتين الحمض النووي لفيروس كورونا،مشيرة الى أن الاختبار السريع "لوك سبوت" يعمل من خلال استخدام عينة المسحة التي تم الحصول عليها من فتحة الأنف، ويستخدم الاختبار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتقديم نتائج الاختبار في الوقت الحقيقي في غضون 5 إلى 8 دقائق بنسبة حساسية 97,4% ودقة نسبتها 98,3% في الكشف عن فيروس كورونا . ويعتبر نظام الاختبار هذا من الأجهزة الرائدة في السوق وبإمكانه الكشف عن المتغير الجديد لفيروس كورونا الذي تم تحديده لأول مرة في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا.

وأكد دييغو لاي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "لايباك تكنولوجي"، أن تقنيات الاختبار السريع "لوك سبوت" ذات الدقة العالية تعمل من خلال تحديد إشارة اللون على الاختبارات في الحالات الإيجابية المنخفضة عندما لا تستطيع مقدرة العيون البشرية القيام بذلك، وبالتالي، يمكننا تجنب احتمالية وقوع الخطأ البشري واستخدام العمل اليدوي .

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