"الطيران المدني": نتواصل مع الطيران المدني بتركيا للتحقيق في تفاصيل واقعة طائرة الشحن

المصدر: وام

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أن طائرة الشحن التركية التي أقلعت من مطار الشارقة الدولي متجهة إلى إسطنبول وأصيبت بعطل بسيط وهي في الأجواء قد هبطت بسلام في مطار وجهتها في تركيا.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني إنها بدأت بالتواصل مع هيئة الطيران المدني التركية وشركة الطيران المعنية للتحقيق في تفاصيل الواقعة والتوصل إلى السبب الأساسي للواقعة وكيفية التعامل معها لضمان الامتثال الأعلى لمستوى معايير السلامة في المجال الجوي لدولة الإمارات ومطارات الدولة.

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