الصحة تحذر من 3 منتجات طبية

المصدر: دبي -عماد عبد الحميد

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 4 تعاميم لجميع المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية، تحذر من 3 منتجات طبية نتيجة تضرر عدد من التشغيلات ، ووجهت بسحب منتج طبي من المستشفيات والمراكز الصحية والصيدليات ، نتيجة احتواء المنتج على جسميات غريبة في محلول الحقن.

وتفصيلا، حذرت وزارة الصحة من استخدام وسيلة طبية ، artis cartridge; cartridge single needle &cartridge set، بسبب تأثر بعض التشغيلات التي تحمل رقم 114533،955077،955075، حيث استلمت الشركة المصنعة تقارير عن وجود أنانيب ملتوية أثناء العلاج بالوسيلة الطبية، والمستخدمة لعلاج غسيل كلى، والتي قد تتسبب في تأخير العلاج أو تجلط الدم أو انحلال الدم. موضحة أن المنتج غير مسجل في وزارة الصحة.

وأوصت الشركة مستخدمي الوسيلة الطبية التحقق من وجود أنابيب ملتوية قبل الاستخدام، وعدم استخدام المنتجات ذات أنابيب ملتوية لعلاج غسيل الكلى.



وفي ذات السياق، حذرت الصحة من وسيلة طبية c-reactive protein gen-3، وسبب التحذير أن النتائج تظهر خاطئة عند تكرار المعايرة لعدد من التشغيلات، والمنتج غير مسجل، وأوصت أنه في حال فشل المعايرة على المقياس cobas c 503، يجب تكرار المعايرة، وأوصت باستخدام المقياس tina quant c-reactive protein iv crp4 ، وأوصت بالإبلاغ عن الآثار الجانبية في القنوات المخصصة لذلك.

وفي تعميم آخر، حذرت من منتج طبي covidien chemoplus poly-coated chemo gown، بسبب وجود تمزقات وثقوب وبقع ومواد غريبة وتلف على اللباس الطبي على عدد من التشغيلات، وأوصت بسحب تلك التشغيلات المتضررة.



وفي تعميم أخير، وجهت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بسحب منتج طبي ketorolac tromethamine injection; usp;30 mg/ml، بسبب احتواء المنتج على جسميات غريبة في محلول الحقن، وجاء التحذير من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. لافتة إلى أن المنتج غير مسجل، وأوصت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال سحب التشغيلة المتضررة للمنتج في حال توفره.

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