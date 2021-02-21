الطيران المدني بالشارقة: طائرة الشحن التركية وصلت إلى وجهتها بسلام

المصدر: الشارقة - البيان

أكدت دائرة الطيران المدني بالشارقة أن طائرة شحن تركية مسجلة بتركيا، أقلعت من مطار الشارقة الدولي متوجهة إلى إسطنبول هبطت في مقر وجهتها بسلام دون أية أضرار بعد أن أصابها عطل بسيط وهي في الأجواء وتم إصلاحه من قبل قائد الطائرة.

ووفقاً للمعلومات الصادرة عن الدائرة فإن الطائرة التركية بعد إقلاعها بدقيقتين أبلغ قائد الطائرة عن عطل في أحد المحركات، وبعد ذلك بثلاث دقائق تم الإبلاغ عن إصلاح مشكلة المحرك.

وأشارت دائرة الطيران المدني بالشارقة إلى أن الطائرة أكملت طريقها إلى تركيا وهبطت في إسطنبول بسلام، موضحه أن ما تم تداوله من فيديوهات بخروج دخان من أحد محركات الطائرة كان بسبب هذا العطل البسيط الذي أصلحه كابتن الطائرة التركية.

ودعت الدائرة جميع أفراد المجتمع إلى عدم تداول الشائعات وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

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