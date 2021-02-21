لأول مرة.. استكشف معالم دبي الرائعة بعين التصوير الجيومكاني

المصدر: البيان الإلكتروني

برغم أنك مررت أكثر من مرة بهذه الطرقات واستمتعت بجمالها، إلا أنك وللمرة الأولى ستشاهدها بعين التصوير الجيومكاني. إنه مشروع رائد من بلدية دبي يوفر منظومة حلول متكاملة لجمع المعلومات الجيومكانية ثلاثية الأبعاد لطرق الإمارة باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد بواسطة الليزر. وتعد البلدية أول دائرة حكومية في دبي تمتلك مثل هذه المنظومة.

وكانت بلدية دبي، قد أعلنت انتهائها من تصوير جميع معالم الإمارة بانورامياً، عبر منظومة المسح الجيومكاني ثلاثي الأبعاد خلال شهر أبريل الماضي. وذلك بهدف تطوير حلول تقنية تتيح استخدام نظم المعلومات الجغرافية ثلاثية الأبعاد بدقة، وربطها بقاعدة البيانات الرئيسية بسهولة وسرعة.

مشروع سيارة التصوير الجيومكاني، ابتكار رائد من #بلدية_دبي، يوفر منظومة حل متكاملة لجمع المعلومات الجيومكانية ثلاثية الأبعاد للطرق ، باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد بواسطة الليزر ، وتعد البلدية أول دائرة حكومية في دبي تمتلك مثل هذه المنظومة.

@DMunicipality

#أسبوع_الابتكار pic.twitter.com/BdMDCSmTjd — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 21, 2021

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