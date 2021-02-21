محمد بن راشد ومحمد بن زايد يبحثان مع ملك البحرين تعزيز العلاقات

المصدر: أبوظبي ــ وام

استقبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، أمس، بمقر إقامته في أبوظبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ونقل سموهما إلى جلالة ملك البحرين، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لجلالته بموفور الصحة والسعادة، ولشعب البحرين الشقيق، دوام الخير والازدهار، في ظل قيادته الحكيمة.

جرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث الودية حول العلاقات الأخوية المتأصلة، التي تجمع بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، وسبل تنميتها وتعزيزها في جميع جوانبها، بما يعود بالخير والرخاء والازدهار على شعبيهما الشقيقين.

وعبّر جلالة الملك حمد بن عيسى، عن سعادته بلقاء سموهما، مؤكداً متانة العلاقات والروابط الأخوية المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص المشترك على تعزيزها، بما يسهم في تحقيق تطلعاتهما.

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