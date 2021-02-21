حمد الشامسي: العدالة الاجتماعية ركن أساسي في مسيرتنا الحضارية

المصدر: (أبوظبي - وام)

أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة أن مبادئ العدالة الاجتماعية تشكل ركناً أساسياً في المسيرة الحضارية لدولة الإمارات منذ نشأتها ما جعلها نموذجاً للتعايش السلمي والتسامح والاستقرار الاجتماعي، إذ استطاعت تحقيق نسب عالمية غير مسبوقة في تطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية بين مواطنيها والمقيمين على أرضها.

والتي تعد بدورها حصيلة الجهود المخلصة والرؤية الحكيمة للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، القائمة على ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع، وهي القيم ذاتها التي واصلت القيادة الرشيدة السير على نهجها عبر حرصها الدؤوب على إرساء دعائم العدل ووضع أسس متينة ومرتكزات قوية تقوم عليها منظومة القضاء والعدالة للدولة.

وقال في تصريح له بمناسبة «اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية» الذي يوافق 20 فبراير من كل عام: إن احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بهذه المناسبة العالمية يأتي في إطار حرصها على دعم جهود المجتمع الدولي في تحقيق العدالة الاجتماعية للجميع، باعتبارها مبدأ أساسياً من مبادئ التعايش السلمي والتسامح بين الأمم، منوهاً إلى أن الجهود التي تبذلها الدولة على هذا الصعيد محلياً ودولياً، جعلها في مصاف الدول المتقدمة التي تنافس على ريادة مؤشرات العدالة الاجتماعية عالمياً.

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