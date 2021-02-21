نهيان بن مبارك: توجيهات القيادة وراء التطور الطبي

المصدر: أبوظبي- وام

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش أن ما تشهده دولة الإمارات بوجه عام، وإمارة أبوظبي بوجه خاص، من تطور هائل على المستوى الصحي والطبي، يعود إلى توجيهات القيادة الرشيدة، التي لا تألو جهداً في سبيل الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين، على حد سواء.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه، أمس، مدينة برجيل الطبية، بمدينة محمد بن زايد في أبوظبي. حيث كان في استقباله، الدكتور شامشير فالييل العضو المنتدب لمجموعة (في.بي.إس للرعاية الصحية)، وعمران الخوري الرئيس - تطوير الأعمال للمجموعة. وتجول معاليه في أقسام المدينة وأجنحتها، واطلع على أحدث الأجهزة الطبية، والتكنولوجيا المتقدمة التي تستخدمها في إطار المنظومة الطبية المتقدمة والمتميزة.

التي تتوافر في إمارة أبوظبي، بتوجيهات القيادة الرشيدة، في إطار حرصها على صحة المواطنين والمقيمين والزوار بوجه عام، وفي ضوء الجهود المبذولة من قبل الدولة في الوقت الراهن، لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19).

وأشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، بما شاهده في (مدينة برجيل الطبية)، من الأخذ بأفضل التكنولوجيا الطبية، وأحدث أساليب العلاج.

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