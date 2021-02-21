145 فعالية في كليات التقنية لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

كشف الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، عن عزم الكليات إطلاق 145 فعالية لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب، خلال فعاليات أسبوع «الإمارات تبتكر 2021»، التي تنطلق صباح اليوم في كليات التقنية العليا، على مستوى فروعها الـ 16، ضمن برنامج عمل متكامل.

وأفاد بأن الكليات ستعقد مع انطلاقة فعاليات أسبوع «الإمارات تبتكر»، منتدى المناطق الاقتصادية الإبداعية الحرة، والذي ستقام جلساته على مدار أربعة أيام متتالية، بحيث سيركز كل يوم على واحد من القطاعات والمجالات الحيوية والهامة في الدولة، ليتم تسليط الضوء خلالها على دور الابتكار وريادة الأعمال في خدمة وتطوير هذا القطاع، ويشمل ذلك قطاعات الصحة والتعليم والتكنولوجيا الرقمية والاستدامة، وريادة الأعمال، مع عرض لمشاريع ناشئة، وأبحاث تطبيقية مبتكرة من إنجازات الطلبة.

إنجازات

وأشار الدكتور الشامسي، إلى أن أسبوع «الإمارات تبتكر»، حدث سنوي، يحظى هذا العام بأهمية خاصة، كونه يقام والعالم كله يواجه تحدي انتشار فيروس كوفيد 19، ليؤكد أن الإمارات مستمرة في خطواتها نحو التعافي، وإثبات قدرتها على التميز والنجاح، وتحويل الأزمات إلى إنجازات، خاصة أننا مؤخراً، احتفلنا بوصول الإمارات إلى المريخ، بإطلاقها «مسبار الأمل»، الذي يبشر بمرحلة جديدة في تاريخ الإنجازات الإماراتية والعربية.

وكذلك مرحلة جديدة في الاكتشافات والبحوث العلمية المتعلقة بالفضاء، هذا كله، والإمارات تحتفل بمرور خمسين عاماً على قيامها، وانطلاقها لخمسين عاماً جديدة، معتمدة على نهجها المؤمن بالإنسان وطاقاته، مشيراً إلى أن إنجازات الإمارات، تمثل اليوم مصدر إلهام للشباب وللأجيال القادمة، ليسهموا بشكل أكبر في بناء مستقبلهم بالعلم والمعرفة والابتكار والإبداع.

أفكار مبتكرة

وأضاف أن أزمة كوفيد 19، أكدت لنا أن الاستباقية والجاهزية والابتكار والمرونة، أسس ليس فقط للتميز في العمل، بل لمواجهة التحديات والمتغيرات، وخلال أسبوع الإمارات تبتكر لهذا العام، نسلط الضوء في كليات التقنية العليا على الشباب، وقدراتهم في الابتكار، وتأسيس شركاتهم الخاصة، من خلال المناطق الاقتصادية والإبداعية الحرة في الكليات.

وكذلك على أهمية الأفكار المبتكرة، وقدرات الشباب التكنولوجية في مواجهة أي أزمات، بالإضافة إلى التركيز على القطاعات الحيوية للمستقبل، والتي نسعى لاستقطاب الطلبة فيها، حيث برزت أهميتها في تعزيز أمن وسلامة وصحة الشعوب خلال أزمة كوفيد 19.

53 فعالية

ويتضمن أسبوع الابتكار في كليات التقنية، فعاليات متنوعة، ومشاركة من كافة الفروع، حيث ستقام 53 فعالية لعرض مشاريع الطلبة، وستنظم 12 مسابقة للأفكار والحلول المبتكرة، وكذلك 14 معرضاً و66 ورشة عمل حول الابتكار وريادة الأعمال، وستتنوع طريقة إقامة هذه الفعاليات، ما بين الافتراضي والواقعي داخل حرم الكليات.

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