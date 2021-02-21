مسؤولون: الابتكار عزز ريادة الإمارات عالمياً

المصدر: دبي- البيان، ووام

أكد مسؤولون أن الابتكار عزّز ريادة الإمارات عالمياً، حيث يعد ركيزة أساسية لتعزيز مسيرة التنمية في الدولة، مشيرين إلى أن فعاليات «الإمارات تبتكر 2021» تجسد توجهات القيادة لبناء مجتمع معرفي يقوده المبتكرون.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يعد الابتكار ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتولي القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية كبرى للابتكار، الذي أسهم في تحقيق الدولة للعديد من الإنجازات العالمية لعل آخرها وصول «مسبار الأمل» إلى مداره حول كوكب المريخ بنجاح، الأمر الذي رسخ المكانة الريادية لدولة الإمارات في مجال علوم وتقنيات الفضاء، وعزز من دورها مركزاً إقليمياً لتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء.

وفي إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نضع في هيئة كهرباء ومياه دبي الابتكار على رأس قائمة أولوياتنا لتحقيق أهداف الخطط والاستراتيجيات الحكومية، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للابتكار، التي تهدف لأن تكون دولة الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، والانتقال بها إلى مرحلة جديدة، يتم فيها بناء ونشر ثقافة الابتكار بين المؤسسات والأفراد والتركيز على عدد من القطاعات، التي ستقود عملية الابتكار في المستقبل، ومن بينها قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، واستراتيجية دبي للابتكار الهادفة لجعل دبي المدينة الأكثر ابتكاراً في العالم».

حرص

وأضاف: «تحرص الهيئة على الاستثمار في الابتكار وتنويع مجالات البحث والتطوير لا سيما في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، وأنشأت الهيئة مركزاً للابتكار في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وتهدف من خلاله إلى دعم الابتكار والإبداع في مختلف مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة ورفع مستوى الوعي حول الاستدامة.

إضافة إلى صقل القدرات الوطنية وتعزيز تنافسية الأعمال. ويعد المركز منصة عالمية تسهم في تعزيز مستقبل الطاقة المستدامة، وتدعم أبحاث المركز استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف إلى توفير 75% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050».

وتابع: «نحرص على المشاركة في الحدث الوطني «الإمارات تبتكر»، الذي يحتفي بالابتكار في جميع أنحاء الدولة، ويهدف إلى ترسيخ ونشر ثقافة الابتكار، حيث تحرص الهيئة على ترسيخ ثقافة الابتكار بين موظفيها ومتعامليها وجميع أفراد المجتمع، وتعتمد على الابتكار بوصفه ركيزة أساسية في عملها ونهجها المؤسسي، وتمضي بخطى واثقة نحو الاستعداد للخمسين سنة المقبلة وبناء مستقبل مستدام، ويكتسب حدث «الإمارات تبتكر» هذا العام أهمية خاصة.

حيث نشحذ الهمم ونضاعف الجهود استعداداً لمسيرة الخمسين القادمة واستضافة «إكسبو 2020 دبي»، لنظل من أبرز الداعمين لمسيرة الابتكار في دولة الإمارات وإمارة دبي، تحقيقاً لأهداف مئوية الإمارات 2071 لجعل دولة الإمارات أفضل دولة في العالم».

مشروعات

وقال طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي: «نحرص على المشاركة في أسبوع الابتكار الحدث الوطني للاحتفاء بالابتكار والمبتكرين، والذي ينطلق هذه السنة تحت شعار «الإمارات تبتكر 2021»، في حدث وطني يهدف إلى ترسيخ ونشر ثقافة الابتكار، وتعزيز المشاركة المجتمعية في تصميم وتطوير التجارب والمبادرات والمشروعات المستقبلية، بالتزامن مع العام الخمسين لقيام دولة الإمارات، انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دولة الإمارات من الدول المُلهمة والمحفزة التي تشجع على الابتكار، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والرامية إلى تشجيع تبني الابتكار نهجاً للعمل وثقافة مجتمعية».

وأشار المنصوري إلى أن أسبوع الابتكار يمثل موعداً سنوياً مع أجندة المستقبل لجعل دبي المدينة الأكثر ابتكاراً في العالم وخطة دبي 2021 التي تهدف إلى أن تكون دبي سباقة ومبدعة في تلبية حاجات الفرد والمجتمع، مؤكداً أنه يجسد توجهات قيادة دولة الإمارات لبناء مجتمع معرفي يقوده المبتكرون ذوو الرؤى المستقبلية، لتعزيز مسيرة دولة الإمارات وترسيخ مكانتها العالمية.

فرص

وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة- أبوظبي، إنه في الوقت الذي أثرت فيه جائحة «كوفيد 19» على العالم أجمع برزت أبوظبي بتوجيهات قيادتها الرشيدة بنهجها المتفرد، الذي لا يتوقف أمام التحديات، بل يحولها إلى فرص وإنجازات بالابتكار لتمضي في طريقها لوضع حلول تسهم في المقام الأول بالحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وضمان مواصلة حصولهم على الرعاية الصحية ذات الجودة المتميزة أينما احتاجوا إليها.

وأضاف في تصريح له بمناسبة بدء فعاليات «الإمارات تبتكر 2021» اليوم: «في خضم التحديات كانت هناك الفرص ففي ظل التحديات الراهنة التي نتجت عن جائحة «كوفيد 19» تم تسريع وتيرة مسيرة الصحة الرقمية من خلال توفير حلول وأدوات تكنولوجية متميزة تضمن صحة الجميع، وتسهم في الحد من انتشار فيروس «كوفيد 19» تمثلت في تطبيقات مختلفة لتقديم الاستشارات الطبية عن بعد، ونتائج الفحص وطرق الحصول عليه وتتبع المخالطين والحجر المنزلي، وجميعها كانت نتاج نهج الابتكار، الذي يعد أساساً راسخاً تتبناه الدولة لتطورها وازدهارها، ولتكون في مقدمة الدول في جميع الميادين».

وأكد مضي دولة الإمارات قدماً على طريق الابتكار، في ظل قيادتها الرشيدة التي تحمل رؤية استشرافية، التي أرست من خلالها نهج الابتكار أسلوب حياة لدى أبناء الإمارات.

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