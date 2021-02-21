حملة «بيئتي موطني» في أم القيوين تجمع 3 أطنان من المخلفات

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

انطلقت، صباح أمس، المرحلة الرابعة من حملة «بيئتي موطني» في أم القيوين، وتم جمع 3 أطنان من المخلفات بمشاركة 21 جهة حكومية و12 غواصاً من ضمنهم 5 غواصات، إضافة إلى 120 متطوعاً.

واستهدفت الحملة تنظيف جزيرة السينية وإزالة المخلفات العالقة وكميات كبيرة من معدات وأدوات الصيد التالفة.

5 مراحل

أكد جاسم حميد غانم رئيس مجلس إدارة جمعية الصيادين في أم القيوين أن الحملة تتضمن 5 مراحل، وتشمل الشواطئ والموانئ وجزيرة السينية، وتنفذ كل يوم سبت، وتستمر إلى نهاية الشهر الجاري، كما أن كل مرحلة تستغرق من 3 إلى 4 ساعات تقريباً، مبيناً أنها تأتي بهدف توعية مرتادي الموانئ والشواطئ، للحفاظ على البيئة البحرية والثروة السمكية، والحد من السلوكيات الخاطئة، التي تؤدي إلى تلويث البحر وتشويه المنظر العام.

ولفت إلى أنها من أكبر حملات النظافة في الإمارة، نظراً لمشاركة 21 جهة حكومية وخاصة، و20 غواصاً من فريق دبي للغوص التطوعي، مبيناً أنها تعزز توعية العمال، الذين يعملون بمهنة الصيد في الإمارة والصيادين، للحفاظ على نظافة الشاطئ والمرسى.

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