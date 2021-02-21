بتوجيهات خليفة تقديم نصف مليار جرعة تطعيم ضد الشلل لأطفال باكستان خلال 7 سنوات

المصدر: أبوظبي - وام

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية ودعم القطاع الصحي، وتعزيز برامجه الوقائية في جمهورية باكستان الإسلامية، أعلنت إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان عن النتائج السنوية لحملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال.

والتي نفذت بجمهورية باكستان الإسلامية خلال الفترة من عام 2014 ولغاية نهاية عام 2020، حيث نجحت الحملة في إعطاء 508 ملايين و92 ألفاً و472 جرعة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال، خلال 7 سنوات لأكثر من 86 مليون طفل باكستاني.

وأشارت إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان إلى أن حملة «الإمارات للتطعيم» تنفذ ضمن إطار مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لاستئصال مرض شلل الأطفال في العالم.

حيث تأتي مبادرة سموه في إطار النهج الإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية لتطوير برامج التنمية البشرية، والحد من انتشار الأوبئة والوقاية من الأمراض، وتقديم المساعدات الإنسانية والصحية للمجتمعات والشعوب المحتاجة والفقيرة، ودعم المبادرات العالمية لاستئصال مرض شلل الأطفال.

تحديات ونجاح

وتفصيلاً لنتائج الحملة، ذكرت إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان أن حملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال في جمهورية باكستان الإسلامية، نجحت خلال فترة 7 سنوات ومنذ عام 2014 وحتى نهاية عام 2020، بالوصول إلى أكثر من 86 مليون طفل، وتقديم عدد 508 ملايين و92 ألفاً و472 جرعة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال لهم.

كما أن الحملة وفي ظل تفشي فيروس «كورونا» المستجد وتحدياته الميدانية، تمكنت منذ شهر يوليو 2020 ومن خلال 5 حملات شهرية للتطعيم من الوصول لنحو 16 مليون طفل، وإعطائهم أكثر من 52 مليوناً و515 ألف جرعة تطعيم ضد المرض.

تغطية جغرافية

وشملت التغطية الجغرافية لحملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال عدد 94 منطقة من المناطق الصعبة والعالية الخطورة بجمهورية باكستان الإسلامية.

حيث تضمن النطاق الجغرافي للحملة تغطية عدد 34 منطقة بإقليم خيبر بختونخوا، والمناطق القبلية حصل الأطفال فيها على 267 مليوناً و254 ألفاً و84 جرعة تطعيم، و33 منطقة في إقليم بلوشستان حصل الأطفال فيها على 78 مليوناً و690 ألفاً و114 جرعة تطعيم، و24 منطقة في إقليم السند حصل الأطفال فيها على 148 مليوناً و568 ألفاً و85 جرعة تطعيم، و3 مناطق في إقليم البنجاب حصل الأطفال فيها على 13 مليوناً و580 ألفاً و189 جرعة تطعيم.

جهود ميدانية

وأوضحت إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان أن الجهود الميدانية لتنفيذ حملات التطعيم في مختلف الأقاليم الباكستانية، تمت بمشاركة أكثر من 103 آلاف شخص من الأطباء والمراقبين وأعضاء فرق التطعيم، وأكثر من 82 ألفاً من أفراد الحماية والأمن وفرق الإدارة والتنسيق، تم تركيز جهودهم الميدانية وتوزيعهم لإيصال اللقاحات وتطعيم الأطفال المستهدفين بطريقتين من طرق التنفيذ والإنجاز، الأولى من خلال فرق التطعيم الثابتة في المراكز الصحية.

والثانية من خلال فرق التطعيم المتنقلة، التي خصصت لتغطية المناطق والقرى ومخيمات النازحين واللاجئين التي لا يستطيع سكانها الوصول إلى مراكز التطعيم الثابتة، وتغطية عمليات التطعيم على الطرق وعند المعابر الحدودية الفاصلة بين الأقاليم والمدن الرئيسية، والمعابر الحدودية الدولية مع جمهورية أفغانستان الإسلامية، كما خصصت الحملة فرق تطعيم خاصة لتوفير اللقاحات وتطعيم أكثر من 597 ألف طفل من أبناء اللاجئين الأفغان يوجدون في 22 مخيماً للاجئين.

تمويل برامج

وشمل نطاق ونمط الدعم الذي تقدمه إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان لحملات التطعيم جميع مكونات الحملة، من خلال تمويل برامج التدريب وتكاليف الإدارة والاتصالات والدعم اللوجستي ونقل اللقاحات وتخزينها، وتكاليف الجهد الميداني لفرق التطعيم والفرق الأمنية والمراقبين، كما تم تنفيذ خطة سنوية للتوعية الإعلامية والاجتماعية، تحت شعار «الصحة للجميع.. مستقبل أفضل» لرفع مستوى الوعي والمعرفة لدى السكان بخطورة وباء شلل الأطفال.

حيث نجحت استراتيجية الحملة في التواصل المباشر مع أفراد المجتمع بجميع فئاته وطبقاته لبناء شراكة مجتمعية فاعلة تهدف لتفنيد الشائعات، وتغيير المفاهيم الخاطئة، وبث الحقائق والمعلومات الصحيحة، وتشجيع المجتمع وحثهم على المبادرة بتطعيم أبنائهم، والحد من حالات التمنع والرفض، من خلال بناء جسر من الثقة، وخلق بيئة محبة ومودة بين الفئات المستهدفة وأعضاء فرق التطعيم.

نموذج حضاري

وقال عبدالله خليفة الغفلي مدير المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان في تصريح له بهذه المناسبة: إن النجاح الاستثنائي الذي حققته حملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال بتقديم أكثر من نصف مليار جرعة تطعيم خلال 7 سنوات، يبرهن للعالم على أن الجهود والمبادرات الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وبمتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، فعالة ومتميزة في تحقيق أهدافها الإنسانية النبيلة وتعزيز تنمية صحة الإنسان وحمايته من الأمراض والأوبئة، كما يؤكد الدور القيادي لدولة الإمارات في دعم الجهود الدولية وبرامج هيئة الأمم المتحدة لوقاية المجتمعات من الأمراض والأوبئة والأزمات والكوارث وتأمين الحياة الكريمة للإنسان.

وأكد الغفلي أن التوجيهات الكريمة للقيادة الرشيدة في مجال دعم وتطوير الرعاية الصحية الوقائية للأطفال، تمثل نموذجاً حضارياً وإنسانياً رائداً وراقياً في الاهتمام بسلامة حياة الأطفال الفقراء والضعفاء، ووقايتهم من التداعيات السلبية للأمراض، وضمان صحتهم وعافيتهم وأمان مستقبلهم وتلبية حقوقهم الأساسية.

رؤية إنسانية

وأكد أن الرؤية الإنسانية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والدعم السخي الذي يقدمه سموه للجهود العالمية للقضاء على مرض شلل الأطفال، تعتبر من الركائز الأساسية والحاسمة، التي أسهمت في الحد من انتشار المرض بين أطفال الشعوب الفقيرة والمحتاجة بمختلف دول العالم.

حيث تعتبر مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لاستئصال مرض شلل الأطفال في العالم من أهم المبادرات الصحية الإنسانية، التي أثبتت فعاليتها ونجاحها بأصعب وأكبر المناطق الحاضنة للمرض في باكستان وأفغانستان، واستطاعت تحقيق أهدافها الإنسانية النبيلة، بتعزيز وتنمية سلامة وصحة الأطفال الأبرياء وتأمين مستقبلهم، وحمايتهم من الأمراض ودرء مخاطرها عن كاهل الضعفاء منهم.

وأوضح الغفلي أن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لاستئصال مرض شلل الأطفال في العالم أسهمت دولياً في تحقيق تحالفات إنسانية وشراكات استراتيجية إيجابية مع الحكومات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة كمنظمة «يونيسيف»، ومنظمة الصحة العالمية والمؤسسات الخيرية الدولية كمؤسسة بيل ومليندا غيتس بالرؤية والأهداف الإنسانية.

كما أسهمت محلياً في جمهورية باكستان الإسلامية ومن خلال التعاون والتنسيق بين جميع المكونات المشاركة فيها بتطوير مبادئ وأساليب التخطيط والتنفيذ الميداني لحملات التطعيم وإعطاء اللقاحات للأطفال المستهدفين، وتفعيل خطط الحماية والأمن، وبرنامج السيطرة والاتصال، وتحديث خطط البرامج الزمنية لحملات التطعيم ضد شلل الأطفال، ورفع مستوى الأداء لأعضاء فرق التطعيم، وإدامة وتوثيق سجلات البيانات والمعلومات الصحية للأطفال.

فرق التطعيم

وأشاد عبدالله خليفة الغفلي بدور وجهود وتضحيات فرق التطعيم من الأطباء والممرضين وعناصر الأمن في جميع الظروف والتحديات الميدانية الصعبة، والتي كانت العامل الرئيسي والأهم في تحقيق النجاح والإنجاز المتميز.

موضحاً أن حملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال تغطي شهرياً عدد 94 منطقة، وبمساحة تعادل نسبتها 59% من إجمالي مساحة باكستان، فيها أكثر من 16 مليون طفل باكستاني تعيق الوصول إليهم مجموعة من العقبات والمعاضل الميدانية، منها التضاريس الصعبة، والمخاطر الأمنية، والظروف المناخية القاسية.

بالإضافة إلى معضلة حركة النزوح السكانية المستمرة، كما يحتاج الأطفال في هذه المناطق للحصول على لقاحات مضاعفة على مدار العام، بسبب سوء التغذية وضعف المناعة والرعاية الصحية، والبيئة الحاضنة للفيروس، وهذا الأمر يجعل وظيفة كل عضو من أعضاء فرق التطعيم صعبة وأكثر تحدياً للتقدم والوصول إلى الأطفال الأبرياء بسرعة تتجاوز سرعة انتشار الفيروس.

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