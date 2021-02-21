1300 شركة و90 عارضاً من 60 دولة في «آيدكس ونافدكس 2021»

المصدر: أبوظبي - صبري صقر، وام

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، حفظه الله، تنطلق اليوم فعاليات الدورة الـ 15 من معرضي «آيدكس و نافدكس 2021»، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتستمر الفعاليات لمدة 5 أيام بمشاركة أكثر من 900 عارض و 1300 شركة من 60 دولة، وبتواجد 35 جناحاً، تمثل الشركات الوطنية 16 % و الشركات الدولية 84 % مع مشاركة 5 دول للمرة الأولى و110 وفود دولية بينما يحظى الحدث بتغطية أكثر من 500 إعلامي في حين يتوقع أن يصل عدد زائريه إلى أكثر من 70 ألفاً.

ويضم جناح الإمارات المشارك في المعرضين والذي يشرف على إدارته مجلس الإمارات للشركات الدفاعية معروضات لأكثر من 15 شركة وطنية متخصصة في مختلف الصناعات المتعلقة بخدمات قطاع الطيران ،مثل التصنيع والأنظمة المستقلة والخرائط والصيانة والإصلاح والعمرة والاتصالات والخدمات اللوجستية والتطوير التقني وغيرها.

مشاركات جديدة

تشارك في الحدث الدولي خمس دول للمرة الأولى هي إسرائيل، ولوكسمبورغ، والبرتغال، وأذربيجان، ومقدونيا الشمالية، ما يرسخ المكانة الدولية لأبوظبي وقدرتها على استقطاب مختلف دول العالم للمشاركة في واحد من أهم الفعاليات الدولية المتخصصة بقطاع الصناعات الدفاعية، وذلك رغم الظروف والتحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على مستوى العالم.

وأصدرت الإدارة التنفيذية للاتصال الدفاعي بوزارة الدفاع من خلال العدد الخاص لمجلة «درع الوطن» تقريراً أكدت أن المعارض العسكرية رسخت مكانة دولة الإمارات ودورها المحوري في دعم الصناعات الدفاعية محلياً وإقليمياً وعالمياً.السلامة

وأكدت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» أن إجراءات السلامة تعتبر حجر الزاوية في جميع أنشطتها وعملياتها، وأن صحة وسلامة الزوار على رأس أولوياتها حيث ستقوم «أدنيك» بتنفيذ العديد من بروتوكولات وإجراءات السلامة التي تضمن صحة الضيوف والمشاركين. كما أكدت «أدنيك» أن كل شخص يرغب في زيارة المعرض سيحتاج إلى نتيجة فحص سلبية لكوفيد-19، للدخول إلى نقاط الدخول الست المخصصة، وستكون هناك خمس نقاط خروج مخصصة.

ريادة وتخصّص

أما معرض «نافدكس» فهو من المعارض الدفاعية البحرية الرائدة في العالم، ويقام بالتزامن مع معرض الدفاع الدولي آيدكس، وهو متخصص في شؤون القوات البحرية والأمن والسلامة البحرية، وتُشارك فيه القوات البحرية وأبرز الشركات المختصة بهذا القطاع من جميع أنحاء العالم، لاستعراض أحدث التكنولوجيا التي تتم الاستعانة بها للوصول لحلول مستدامة للعمليات البحرية.

وتستعرض شركة «EOS» للأنظمة الدفاعية خلال مشاركتها في معرضي «آيدكس ونافدكس 2021» 5 أنظمة برية للتحكم بالأسلحة و 4 أنظمة بحرية، كما ستعرض الشركة في منصتها لأول مرة نظاماً متكاملاً للتصدي للطائرات بدون طيار.

وأكد المهندس عبدالرحمن عبدالله البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة «EOS» للأنظمة الدفاعية والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها – أن الشركة ستقوم خلال معرض «آيدكس» بعرض 5 أنظمة برية للتحكم بالأسلحة.وأضاف أن الشركة ستقوم أيضاً بعرض نظام التحكم الآلي «R800».

وذلك لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعتبر النظام من الجيل الجديد من أنظمة التحكم الآلي للأسلحة، ويشمل النظام سلاح «MK 44» الأمريكي«والسلاح المحوري»7.62 ملم«بالإضافة إلى صواريخ مضادة للدروع ويتميز بخفة الوزن حيث لا يتعدى وزن النظام مع الأسلحة 800 كجم.

دعم تشغيلي

وتعرض شركة CAE المتخصصة في أنظمة التدريب والمهمات، أحدث ابتكاراتها في مجال الدفاع والأمن خلال معرضي «آيدكس ونافدكس 2021».وتشمل ابتكارات شركة CAE برامج التدريب الرقمي وحلول الدعم التشغيلي، وتعرض الشركة منظومة تدريب شاملة للطيارين توفر تخريجهم بشكل أسرع وأفضل وأكثر كفاءة.

كما تستعرض الشركة برامج التدريب على الطائرات الموجهة عن بعد في جناحها خلال المعرض.كما تعرض شركة Guardiaris السلوفينية، المتخصصة في مجال تطوير منتجات التدريب المحاكي للواقع، أحدث معدلاتها الدفاعية.

وتشمل منتجات الشركة الرئيسية أنظمة التدريب المتنقلة، ومحاكاة الأسلحة المختلفة، ومحطات الأسلحة عن بعد، كما تعرض الشركة ضمن منصة جناح مجموعة «تسليح القابضة» الإماراتية، أبرز منتجاتها «المركبات القتالية» المختلفة، التي تشتهر باستخداماتها المُتعدّدة، محاكاتها للواقع الحقيقي، وقدرتها الفائقة على تدريب الفصائل، والمدربين، والمدفعي والقائد وغير ذلك من مختلف التدريبات العسكرية.

أيضا تقدم شركة «أدفانتج» من النمسا والتي تضم حوالي 100 مكتب في أكثر من 70 دولة، مجموعة من خدمات تطوير الأعمال والمعلومات الاستخباراتية للشركات النمساوية وشركائها التجاريين الدوليين على حد سواء.

وتشارك شركة «إلبيت» الدولية المتخصصة في برامج الدفاع والأمن الداخلي والبرامج التجارية في جميع أنحاء العالم. وتعمل الشركة، التي في مجالات الطيران والأنظمة البرية والبحرية والقيادة والتحكم والاتصالات وأجهزة الحاسوب والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع «C4ISR» وأنظمة الطائرات دون طيار وغيرها.

وتنتج شركة AM General الأمريكية مركبة NXT 360 التكتيكية الخفيفة من الجيل التالي، وتقدم الشركة المركبة وهي مجهزة بقوة أكبر، ووزن إجمالي أعلى، وحماية محسّنة، وكذلك هي مركبة تكتيكية خفيفة مع حماية على مستوى MRAP.

مشاركة إسرائيلية

تشارك عدد من شركات التصنيع العسكري الإسرائيلية في المعرضين. وتعتبر مجموعة الطيران الإسرائيلية Aeronautics Group مطوراً ومصنعاً رائداً للحلول الدفاعية القائمة على الأنظمة الجوية غير المأهولة وأنظمة الاستخبارات والمراقبة وتحديد الأهداف والاستطلاع ISTAR المتقدمة.

وتقدم المجموعة خدمات متكاملة وكاملة الإنجاز على أساس الحلول غير المأهولة والحمولات والاتصالات للدفاع، وبروتوكولات نقل شبكة البث المستندة إلى HTTP /‏HLS/‏، والتطبيقات المدنية.

وفد رسمي مصري

يشارك وزير الدفاع المصري الفريق الأول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة في فعاليات معرض الدفاع الدولي الخامس عشر «إيدكس 2021» والمعرض البحري المصاحب له «نافدكس 2021». وتوجه وزير الدفاع المصري أمس على رأس وفد عسكري رفيع المستوى إلى الدولة بزيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

ومن المقرر أن يجري الفريق الأول زكي عدة مباحثات على هامش المعرضين مع عدد من وزراء الدفاع وكبار المسؤولين من مختلف الدول.

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