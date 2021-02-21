17 قطعة بحرية عملاقة من 10 دول ترسو في أبوظبي للمشاركة في «نافدكس 2021»

المصدر: أبوظبي - وام

وصلت إلى أبوظبي، أمس، الدفعة الثانية من القطع العسكرية البحرية العملاقة المشاركة في الدورة السادسة من معرض الدفاع البحري «نافدكس»، والذي يعقد بالتزامن مع معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2021» ويبدأ فعالياته غداً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ورست أمس 12 قطعة عسكرية بحرية عملاقة ضمن الوحدات المشاركة في معرض الدفاع البحري «نافدكس 2021» في منطقة العروض الخاصة في ميناء زايد والرصيف البحري المقابل لمنصة «أدنيك» ليصل إجمالي القطع العسكرية البحرية العملاقة المشاركة في «معرض نافدكس 2021» إلى 17 قطعة بحرية من 10 دول حول العالم. ورحبت لجان الاستقبال التابعة للقوات المسلحة الإماراتية بالوحدات البحرية المشاركة في نافدكس 2021 من خلال عرض للفرقة الموسيقية العسكرية لدولة الإمارات أثناء رسو السفن على الرصيف البحري وسط استقبال وترحيب كبيرين من البحرية الإماراتية.

وذلك ضمن البروتوكولات البحرية المتبعة خلال استقبال الوحدات البحرية، بحضور عدد من المسؤولين في القوات المسلحة. وقال العميد الركن بحري فهد ناصر سيف الذهلي المتحدث الرسمي لمعرض الدفاع البحري «نافدكس 2021»، إن الوحدات البحرية المشاركة في الدورة الحالية من معرض «نافدكس» من الإمارات والبحرين وأمريكا وباكستان وبريطانيا وبنغلاديش وإيطاليا وجنوب أفريقيا والهند واليونان، يعكس أهمية معرض نافدكس على الصناعات الدفاعية البحرية والأمنية كأحد أهم الأحداث المؤثرة في هذا القطاع الحيوي.

وتشارك الإمارات في معرض نافدكس 2021 بالعديد من الشركات المتخصصة في تكنولوجيا الأمن البحري، بالإضافة إلى الزوارق متعددة المهام، كما سيتم تدشين قطع عسكرية بحرية جديدة. وتتنوع القطع العسكرية البحرية المشاركة في الدورة السادسة من معرض الدفاع البحري «نافدكس» ما بين كاسحات ألغام وزوارق صواريخ وزوارق دورية وسفن إمداد وإنزال وزوارق بحث وإنقاذ ومدمرات وفرقاطات.

جدير بالذكر أن القطع العسكرية البحرية الـ17 ستقدم عروضاً حية يومياً، بالإضافة إلى منصات عرض الشركات المشاركة في المعرض التي تستعرض آخر ابتكاراتها التكنولوجية في مجال أمن السواحل والأمن البحري وفي عمليات البحث والإنفاذ والتحكم عن بعد.

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