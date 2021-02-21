«أبوظبي للإسكان» يستعرض خطط ومشاريع 2021

المصدر: (أبوظبي - البيان)

استعرض مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان خطط وبرامج الهيئة لعام 2021 وأكد على الحرص في الاستمرار لتنفيذ المبادرات والمشاريع التي تتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة في توفير الحياة الكريمة للمواطنين وإسعادهم ورفع مستوى معيشتهم وفقاً لأعلى وأرقى المعايير العالمية، وبما يحقق أهداف القطاع الاجتماعي في توفير مجتمعات سكنية مترابطة ومتنوعة ومستدامة تساهم في رضا المواطنين عن خدمات الإسكان.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس الإدارة لعام 2021، والذي عُقد باستخدام تقنية الاتصال المرئي (عن بُعد).

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