تعاون بين «مورو» و«إسلامية دبي» في التحوّل الرقمي

المصدر: دبي- البيان

وقّع مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، إحدى شركات «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، اتفاقية مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لقيادة التحوُّل الرقمي لعمليات الدائرة، وتعزيز النمو داخلياً وخارجياً وترسيخ الكفاءة في قسم تقنية المعلومات في الدائرة، فضلاً عن توفير قيمة مضافة بما يجعلها دائرة رائدة على مستوى العالم.

وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل وتعزيز عمليات دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي من خلال الاستفادة من بنية تحتية مرنة وقابلة للتطوير ومدارة بالكامل، حيث سيعمل فريق مورو على نقل كافة العمليات التقنية للدائرة إلى خدمات مورو السحابية Moro Cloud. وفيما يُعزز مركز مورو خدماته السحابية والأمنية لضمان مواصلة العمل واسترداد المعلومات في حالات الطوارئ، فسيعمل كذلك على إدارة الأعمال التقنية الخاصة بالدائرة.

رؤية

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تعمل شركة «مورو» بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة ودبي الريادية في مجال الحلول الرقمية.

كما تواكب عمليات المركز تحقيق مستهدفات مبادرة دبي 10X ومئوية الإمارات 2071، وذلك من خلال توفير الحلول المتقدمة لتسريع عملياتها وقيادة منظومة نمو شاملة ترتكز على تمكين المتعاملين من تعزيز جودة حياتهم وتطورهم وازدهارهم».

وأضاف معاليه: «ملتزمون في شركة»مورو«بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية لمساعدتها على استشراف المستقبل من خلال تعزيز قدراتها التقنية والرقمية، وهو ما يعد إحدى ركائز جهودنا لتسريع وابتكار ودعم توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة طويلة المدى، الرَّامية إلى إنشاء نظام رقمي متكامل ومبتكر. ونحن على ثقة من أن ريادتنا في تطوير الحلول التكنولوجية القوية والمرنة لن تساعد فقط في تطوير الرحلة الرقمية للدائرة فحسب، بل ستمكننا أيضاً من دفع عجلة التحوُّل الرقمي في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة».

التزام

ومن جانبه قال الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني - مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي: تلتزم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بالابتكار، وتشهد تسارعاً ملحوظاً في وتيرة التحوُّل الرقمي، ونحن سعداء لشراكتنا مع مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو» التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي.

لأن التنمية الرقمية مجال حيوي وهو مشروع يهتم بالبنية التحتية والمنصات والمهارات الرقمية، وسنواصل ريادتنا في دعم وتعزيز التحوُّل الرقمي تحقيقاً لرؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتحويل حكومة دبي إلى نموذج ذكي بالكامل.

وأضاف إن التحوُّل الرقمي كانت أولوية أساسية في إمارة دبي قبل تفشي الجائحة العالمية، وذلك تعزيزاً لمكانة دبي كواحدة من أبرز المدن الذكية الرائدة على مستوى العالم، وفي ظل ما فرضته الجائحة، وضمن جهود حثيثة، عملت الدائرة على التسريع من إيقاع خطة التحوُّل الرقمي لديها، وأن هذه الشراكة ستسمح بتزويد المتخصصين التقنيين في الدائرة بالمهارات الحديثة اللازمة لمواجهة الأحداث المفاجئة وغير المتوقعة.

وستسهم الاتفاقية الموقعة بين شركة مورو ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، في الارتقاء بعمل الدائرة إلى مستويات جديدة وتعزيز إنتاجيتها وكفاءة عملياتها لتصبح عالمية المستوى، إضافة إلى توفير كافة المتطلبات اللازمة لضمان استمرارية العمل وتحقيق سعادة الموظفين والمتعاملين والشركاء.

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