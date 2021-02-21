«الخارجية» وشرطة أبوظبي تتبادلان الخبرات

المصدر: أبوظبي - البيان

وقّعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والقيادة العامة لشرطة أبوظبي مذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون المشترك بين الجهتين انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة في شأن التعاون والتنسيق المشترك بين كل الجهات والمؤسسات، وتعزيز العلاقات الفاعلة، من أجل تحقيق الرؤية والأهداف المشتركة بين الجهتين وتضافر الجهود وتبادل الخبرات التدريبية.

وجرت مراسم توقيع المذكرة في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي، حيث وقعها كلّ من خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعن شرطة أبوظبي اللواء مكتوم علي الشريفي المدير العام لشرطة أبوظبي.

وتهدف المذكرة إلى التعاون الفعال في تبادل الخبرات والتجارب في المجالات التطويرية، التدريبية والخدمات الإلكترونية وتسهيل الإجراءات. واتفق الطرفان على تشكيل لجنة تنسيقية للإشراف على وضع الآليات المناسبة للعمل بالمذكرة.

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