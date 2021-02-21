10 حافلات نقل عام لخدمة الجمهورفي آيدكس

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل،تخصيص 10 حافلات للنقل العام لخدمة الجمهور خلال مؤتمر ومعرض الدفاع الدولي «آيدكس» والدفاع البحري «نافدكس»، التي ستعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. وأوضح أن الحافلات سوف تنقل الزوار من 8 صباحاً وحتى 6 مساءً، من منطقة الميناء في أبوظبي إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض ذهاباً وإياباً، حيث تتوفر الخدمة كل 30 دقيقة ومن مدينة زايد الرياضية إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض ذهاباً وإياباً، وبفترة تواتر زمني تبلغ 15 دقيقة.

وأكد مركز النقل المتكامل أنه سيتم تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لضمان أمن وسلامة المستخدمين، حيث سيتم تخفيض الطاقة الاستيعابية للحافلات إلى 50%، واتباع معايير التباعد الجسدي داخل الحافلات وارتداء الكمامات من قبل السائقين والركاب في جميع الأوقات.

فيما تخضع الحافلات إلى عملية تعقيم دورية، شاملة ومتكاملة، قبل وبعد كل رحلة وبشكل مكثف في الفترة المسائية بعد الانتهاء من تقديم الخدمات اليومية، مع الحفاظ على جميع إجراءات السلامة والوقاية. وأوضح المركز أن 100% من سائقي الحافلات قد حصلوا على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). كما أعلن المركز أنه سيوفر نحو 800 مركبة أجرة لخدمة زوار الفعاليات وتسهيل حركة تنقلهم من وإلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض، من 8 صباحاً إلى الساعة 6 مساءً.

كما يمكن للمتعاملين حجز مركبة أجرة عبر الاتصال بـ 600535353 أو عبر تطبيق أجرة أبوظبي، في حين يتسنى للمتعامل دفع تعرفة المركبة من خلال التطبيق أو استخدام خاصية أبل باي «»Apple Pay وسامسونج باي «Samsung Pay» بعد الانتهاء من الرحلة مباشرة بطريقة سهلة وآمنة ومريحة بدلاً من الدفع نقداً، وذلك ضمن سعي المركز لتوفير تنقل آمن وسهل للجمهور. وأكد المركز أن جميع مركبات الأجرة تخضع إلى عملية تعقيم شاملة ومتكاملة من الداخل والخارج مرتين يومياً.

وأشار إلى أن مركز التحكم المروري التابع لمركز النقل المتكامل، سوف يقوم بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة، بإدارة الحركة المرورية لخدمة جمهور الفعاليات وضمان أمنهم وسلامتهم، وتشمل الخطة إدارة التقاطعات قرب موقع الفعاليات ونقاط التوقف والإشارات الضوئية مع تعديل تواقيت عملها لتخفيف الازدحام وتفعيل اللوحات الإلكترونية والإرشادية المؤدية إلى الموقع وبث رسائل توعوية متغيرة للسائقين للتنبيه بالسرعات، فضلاً عن توفير دوريات خدمة مساندة الطرق لرفع مستوى السلامة المرورية في المنطقة المؤدية إلى والمحيطة بمركز أبوظبي الوطني للمعرض.

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