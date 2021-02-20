بث مباشر لإطلاق القمر الصناعي "ظبي سات"

المصدر: البيان الإلكتروني

يطلق اليوم السبت عند الساعة التاسعة والنصف مساءً القمر الصناعي المصغر "ظبي سات" من محطة الإطلاق في ولاية فيرجينا بالولايات المتحدة، الذي تم تصنيعه وتطويره على أيدي 27 طالباً في برنامج الدراسات العليا بمختبر الياه سات للفضاء بجامعة خليفة بدعم من شركتي الياه سات للاتصالات الفضائية "الياه سات" وشركة نورثروب غرومان العالمية للانطلاق إلى الفضاء من مركز "والوبس فلايت" في ولاية فيرجينيا على متن صاروخ أنتاريس التابع لشركة نورثروب غرومان.

وتكمن المهمة الرئيسة للقمر الصناعي في توفير الفرصة للطلبة لتصميم نماذج البرمجيات المتعلقة بأنظمة التحكم وتحديد الاتجاهات وتوظيفها واختبارها حيث تم العمل على هذا المشروع في مختبر الياه سات للفضاء في مركز جامعة خليفة لتكنولوجيا الفضاء والابتكار.

ويسعى "ظبي سات" إلى تقييم استراتيجيات تحديد الاتجاهات وأنظمة التحكم واختبارها من خلال التقاط الصور باستخدام كاميرا رقمية يتم توجيهها في مسارات محددة.

وتساهم خورازميات تحديد الاتجاهات وأنظمة التحكم في تعزيز مستوى دقة تحديد اتجاهات القمر الصناعي و زمن استجابته للتغيرات التي تطرأ على الاتجاهات مقارنة مع الخوارزميات التقليدية الأخرى.

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