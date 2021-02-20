الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الغربية والشمالية، ورطبا ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا وتكون شمالية غربية / 15 - 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س.

وقال المركز في نشرته اليومية إن الموج في الخليج العربي سيكون مضطرب الى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 21:49 والمد الثاني عند 07:53 والجزر الأول عند الساعة 15:18 والجزر الثاني عند الساعة 23:36 ..وفي بحر عمان سيكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند 18:58 والثاني عند الساعة 03:15 والجزر الاول عند الساعة 11:16 والجزر الثاني عند الساعة 23:28.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 26 19 80 35

دبــي 27 20 80 35

الشارقة 29 15 80 30

عجمان 28 16 85 30

أم القيوين 28 16 75 35

رأس الخيمة 26 18 70 30

الفجيرة 29 19 85 35

العين 29 15 70 20

ليوا 28 15 85 40

الرويس 23 19 80 30

السلع 24 18 85 35

دلما 23 20 80 40

طنب الكبرى 24 19 80 35

طنب الصغرى 24 19 80 35

أبو موسى 24 19 80 35

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