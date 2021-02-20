فحص وتجديد أكثر من 600 ألف مركبة في الشارقة خلال 2020

المصدر: الشارقة - البيان

أكد المقدم خالد محمد الكي مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة الشارقة، على سعي القيادة الدائم والمتواصل نحو تقديم أفضل الخدمات المقدمة للجمهور وتسهيل الإجراءات المتبعة عند تقديم الخدمة، وسعيها الدائم إلى تطوير خدماتها بما يتوافق مع أهداف وزارة الداخلية لتعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة، حيث جددت وفحصت أكثر من 600 ألف مركبة خلال 2020.

وأوضح المقدم الكي إلى أنه تم فحص 331726 ألف مركبة خلال العام المنصرم 2020 في جميع مراكز الفحص الفني على مستوى إمارة الشارقة والبالغ عددها 12 مركز فحص، كما بلغ إجمالي المركبات التي تم تجديدها في الفترة من تاريخ 1 يناير وحتى 31 ديسمبر من العام المنصرم 2020 بلغ 273369 مركبة، حيث شملت 67523 مركبة عبر مراكز الخدمة، و172906 مركبات عبر التطبيقات الذكية، و32940 مركبة عبر خدمة جهاز سهل.

وأضاف مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة الشارقة، أنه وفي إطار حرص القيادة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور، بما يتماشى والتوجه الحكومي الرامي إلى إسعاد المتعاملين وفق أفضل المعايير لتعزيز جودة الحياة، تم افتتاح عدد من الحارات لفحص للمركبات من موديل 2015 حتى العام الحالي من دون نزول قائد المركبة.



جدد مركبتك

واستكمالاً للحملة المرورية «جدد مركبتك» التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة بإدارة ترخيص الآليات والسائقين، بالتعاون مع إدارة المرور والدوريات، والشركاء الاستراتيجيين عبر منصات التواصل الاجتماعي بشرطة الشارقة، ووسائل الإعلام المحلية، أفاد المقدم الكي أن الحملة تهدف إلى تجديد المركبات المنتهية بالإمارة، حرصاً من القيادة العامة لشرطة الشارقة على سلامة قائدي المركبات ومستخدمي الطريق من التعرض لحوادث السير والمرور، بسبب وجود مركبات منتهية الترخيص على الطريق، مما قد ينتج عنه وجود أعطال وخلل بأجهزتها، وقد تكون تلك الأعطال غير واضحة ومعروفة لقائدها، ولا تظهر إلا من خلال الفحص الدوري الشامل عند تجديد المركبة، لافتاً إلى أن الحملة تتيح لأصحاب المركبات المنتهية إمكانية فحصها مجاناً عبر النقاط المصاحبة للحملة، وذلك قبل الفحص النهائي للتجديد، تشجيعاً لهم على تجديد مركباتهم، حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، وتعزيزاً لجهود القيادة في تحقيق السلامة المرورية والمنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى جعل الطرق أكثر أمناً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز