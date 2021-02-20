اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية في الشارقة تناقش آليات تطوير العمل

المصدر: البيان الإلكتروني

عقدت اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية في الشارقة اجتماعها الدوري الثاني للعام 2021م في منفذ خطم ملاحة الحدودي بمدينة كلباء، ناقشت خلاله العديد من المواضيع التي تتعلق بتطوير سير العمل للارتقاء بالأداء العام لكافة منافذ الإمارة، إلى جانب استعراض آخر المستجدات الخاصة بالعمل في المنافذ الحدودية التي تواصل أعمالها متخذةً كافة الإجراءات اللازمة لتيسير تدفق السلع والخدمات وفق أعلى المعايير الوقائية وإجراءات السلامة.

وترأس الاجتماع الذي انعقد مؤخرا، سعادة محمد إبراهيم الرئيسي مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية رئيس اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة، وحضره ياسر علي الشحي مدير مكتب الساحل الشرقي بالهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة العقيد ركن إبراهيم سيف الزعابي قائد القطاع الشمالي بقيادة مجموعة حرس الحدود والمقدم حمد سيف المزروعي مدير مركز مراقبة جوازات منفذ خطم ملاحة، والمقدم وليد محمد النهم رئيس قسم شرطة منافذ المناطق الخارجية بشرطة الشارقة والمهندس إسماعيل حسين ممثل وزارة التغير المناخي والبيئة، وجمعة عبيد المراشدة ممثل دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، وعبد الرحمن عبد الله الكندي من هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة مقرر اللجنة، إلى جانب ممثل عن جهاز أمن الدولة.

النهوض بأداء المنافذ الحدودية

ورحب سعادة محمد إبراهيم الرئيسي، بالسادة الأعضاء مؤكدا حرص القيادة الرشيدة في حكومة الشارقة على النهوض بأداء المنافذ والنقاط الحدودية بالإمارة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة من خلالها، مشيرا إلى أن اللجنة تهدف إلى تعزيز آليات التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة العاملة في المنافذ والنقاط الحدودية التابعة للإمارة، وضمان تفعيل الضوابط والإجراءات الأمنية والجمركية والوقائية، وتنظيم حركة دخول وخروج الأشخاص والبضائع فيها، مشيدا بجهود كافة فرق وطواقم العمل في منفذ خطم ملاحة ومنفذ دبا الحصن الحدوديين ومؤكدا أن العمل بروح الفريق انعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة في ظل تداعيات وتحديات أزمة كوفيد_ 19 والذي جسد أيضا روح التكامل والانسجام بين كافة الجهات الأمنية والحكومية والصحية وفرق العمل التطوعية، داعيا موظفي المنفذ إلى الاستمرار بتقديم التسهيلات والخدمات المتميزة لكافة المتعاملين والتيسير عليهم اعتمادا على توظيف أحدث التقنيات العالمية وتطبيق أفضل الممارسات المتبعة.

التقيد بالإجراءات

وتضمن الاجتماع المصادقة على توصيات محضر الاجتماع الأول الذي انعقد في يناير الماضي، كما تمت مناقشة نتائج وتوصيات الاجتماع الذي إنعقد مع الوفد العماني قبل أسبوعين في مدينة دبا الحصن والذي ضم عدد من المسؤولين العمانيين بمحافظة مسندم وذلك بهدف تبادل الآراء حول مجالات التعاون القائمة بين الجانبين والتسهيلات المقدمة لدخول وخروج البضائع عبر منفذ دبا الحصن الحدودي. وعلى هامش الاجتماع كرّم رئيس وأعضاء اللجنة العقيد ركن إبراهيم سيف الزعابي بمناسبة ترقيته إلى رتبة عقيد متمنين له دوام التوفيق والنجاح، كما أجرت اللجنة جولة تفقدية لمنفذ خطم ملاحة الحدودي حيث اطلعت على مدى جهوزيته وكفاءة بنيته التحتية باعتباره واحداً من أفضل المنافذ البرية المتميزة على مستوى الدولة في هذا الخصوص، إلى جانب التأكد من التسهيلات المقدمة لدخول البضائع والأفراد مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.

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