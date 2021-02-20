محمد بن زايد: نقف مع الشعب اللبناني لتحقيق تطلعاته

المصدر: أبوظبي ـ وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقوف الإمارات مع الشعب اللبناني الشقيق لتحقيق تطلعاته إلى الوحدة والاستقرار والتنمية. جاء ذلك خلال استقبال سموه، أمس، في أبوظبي، رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، الذي يزور الدولة.

وجرى خلال اللقاء بحث جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وعدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى جائحة «كوفيد 19» وسبل التعامل معها واحتواء آثارها.

واطلع سموه من سعد الحريري على آخر التطورات والمستجدات على الساحة اللبنانية خاصة ما يتعلق منها بتشكيل الحكومة الجديدة. ومن جانبه قدم رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بنجاح «مسبار الأمل» في الوصول إلى المريخ، وثمّن مواقف دولة الإمارات المساندة للبنان ودعمها له في مواجهة الجائحة.

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محمد بن زايد يستقبل سعد الحريري .. ويؤكد وقوف الإمارات مع الشعب اللبناني لتحقيق تطلعاته

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