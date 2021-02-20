«تنمية المجتمع» تحتفي باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية

المصدر: (دبي - البيان)

أكد أحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي أن تحقيق العدالة والمساواة بين الفئات المجتمعية المختلفة مطلب إنساني وغاية أساسية لا تستقيم المجتمعات إلا بها. وفي الوقت الذي تزداد فيه التحديات الاقتصادية على المستوى العالمي.

يترتب علينا جهات وأفراد مسؤوليات إضافية تكمن بضرورة الأخذ بيد الفئات الأقل حظاً وتحفيز المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي وتطوير الوعي حول أهمية أن يكون العطاء من المجتمع وإلى المجتمع، فضلاً عن طرح برامج مستدامة لتعزيز الرفاه المجتمعي.

وقال جلفار، بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية: إن اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية يأتي هذا العام في ظل ظروف قاسية يمر بها العالم، وتأتي أشد قسوة على الشعوب والمجتمعات الفقيرة، منوهاً أن هذه المناسبة تأتي لتذكير دول وشعوب العالم بأهمية العمل من أجل عولمة عادلة، وبضرورة جسر الهوة بين الطبقات الاجتماعية للوصول إلى العدالة المنشودة للشعوب.

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