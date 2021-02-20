وزارة تنمية المجتمع: 14 فئة مستحقة للمساعدة لتحقيق الرفاه الاجتماعي

المصدر: دبي - نورا الأمير

حددت وزارة تنمية المجتمع 14 فئة تستحق المساعدة الاجتماعية بهدف تحقيق الرفاه الاجتماعي (الارتقاء بفئات المواطنين غير القادرين على توفير الدخل الكافي لحياة كريمة لهم ولأفراد أسرهم، الأرملة – المطلقة – أصحاب الهمم – كبار المواطنين – اليتيم – مجهول الأبوين – البنت غير المتزوجة – المصاب بالعجز المرضي – الطالب المتزوج – أسرة المسجون – العاجز مادياً – المهجورة – المواطنة المتزوجة من أجنبي – المطلقة والأرملة الأجنبية التي تزوجت مواطناً وأنجبت منه أبناء).

وبحسب الموقع الإلكتروني فإن عدد المتقدمين لطلب المساعدة منذ بداية العام الجاري «701»، فيما تقدم خلال العام الماضي 6632 من الفئات المدرجة.

وتضم المستندات والوثائق التي يجب أن تُقدم مع طلب الحصول على المساعدة، صورة عن جواز السفر، وخلاصة القيد والهوية الوطنية ومستند مصادر الدخل (الأراضي والأملاك والرخص التجارية)، وأي مستندات أو إجراءات أخرى ذات علاقة ترى وزارة تنمية المجتمع ضرورة إرفاقها.

برامج

يذكر أن وزارة تنمية المجتمع تستهدف في برامجها ومبادراتها جميع الفئات المعنية في المجتمع، حيث تركز على تفعيل حقوق الطفل، وتمكين الأسر المنتجة، ودمج أصحاب الهمم في المجتمع، كما تركز على تطوير سياسة الضمان الاجتماعي، وتمكين الفئات الضعيفة من الاندماج في المجتمع وتعزيز استقرار الأسرة الإماراتية وتقوية الروابط بين أفراد المجتمع من خلال الابتكار الدائم بهدف تقديم خدمات وفق أعلى المعايير العالمية في الجودة والكفاءة والشفافية.

وتستقبل وزارة تنمية المجتمع ممثلة بإدارة الضمان الاجتماعي طلبات المساعدة الاجتماعية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وتطبيقها الذكي، وذلك بعد استيفاء كل الشروط والضوابط والمتمثلة في أن يكون ضمن إحدى الفئات المنصوصة عليها في قانون الضمان الاجتماعي وأن لا يكون لديه مصدر دخل يزيد على قيمة المساعدة المفترضة مقروناً بعدد أفراد الأسرة، أو في حال زواج الحاصلة على المساعدة، أو عمل المستفيد، أو وفاته، أو خروج رب الأسرة من السجن، إن كانت أسرة سجين، وعودته إلى عمله.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز