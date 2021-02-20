50 شركة متخصصة تشارك في «آيدكس» ضمن جناح «إنترناشونال غولدن غروب»

المصدر: أبوظبي - وام

تشارك مجموعة «انترناشونال غولدن غروب - آي جي جي» في معرض آيدكس 2021 الذي تنطلق فعالياته غداً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، حيث يضم جناح الشركة تحت مظلته 50 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية والتكنولوجية.

وأكد الفريق م محمد هلال الكعبي رئيس مجلس إدارة المجموعة الحرص على المشاركة في هذا الحدث الدولي المهم لتعزيز المشاركات الوطنية التي تعتبر الأهم والأكبر، مشيراً إلى أهمية احتضان جناح المجموعة لعشرات الشركات من دول متعددة التي بصدد تقديم أحدث المنتجات في الصناعات الدفاعية والأمنية.

وقال الكعبي إن معرض آيدكس يشكل منصة مهمة للشركات الإماراتية التي تحرص على استعراض أحدث منتجاتها الوطنية في ظل وجود مشاركات عالمية كبيرة، الأمر الذي يتيح لنا المنافسة بفضل دعم وتشجيع القيادة الرشيدة للصناعات الدفاعية الوطنية.

وأضاف: يتيح جناح المجموعة للشركاء التعرف على آخر تطورات تكنولوجيا الدفاع والتصنيع العسكري في العالم، وتبادل الخبرات وبحث فرص التعاون مع المصنعين والخبراء والعارضين من مختلف الدول.

حرص

وأوضح أن مجموعة انترناشونال جولدن جروب ستحرص على عرض أحدث المعدات الدفاعية وتقنيات صناعة الدفاع ومستلزمات الجيوش البرية والجوية والبحرية وقوات الأمن، والتي ستتضمن مدرعات ومركبات مسيّرة عن بُعد، وطائرات مسيّرة من دون طيار، ونماذج محاكاة للمدن والأهداف، وأجهزة رؤية ومراقبة متطورة، وأجهزة اتصال حديثة، ورادارات، وأبراج الأسلحة التي يمكن التحكم بها عن بُعد، والقنابل وذخائر المدفعية، والمشبهات ومناظير الرؤية الليلية، ونماذج من الملابس العسكرية.

وأفاد الكعبي أن المعرض سيشهد توقيع عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة الاستراتيجية مع مجموعة من الشركات الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن مجموعة انترناشونال جولدن جروب نجحت من خلال هذه الاتفاقيات والشراكات في تعزيز مكانتها وريادتها بين الشركات العالمية في المجال الدفاعي والأمني.

وأعرب الكعبي عن اعتزازه بالتطور الذي حققته الصناعات الدفاعية الإماراتية، مشيداً بتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في هذا القطاع المهم.

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