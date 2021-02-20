برعاية خليفة.. انطلاق «آيدكس» و«نافدكس» غداً

المصدر: (دبي ـ البيان)

تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تنطلق غداً في أبوظبي، ولمدة 5 أيام، فعاليات الدورة الخامسة عشرة من معرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2021، بمشاركة واسعة من صناع القرار وخبراء الصناعات الدفاعية، وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، إلى جانب مؤتمر الدفاع الدولي 2021، الذي يقام اليوم في مركز أدنوك للأعمال.

وكانت اللجنة العليا المنظمة لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس»، قد أكدت جهوزيتها واتخاذها جميع الاستعدادات اللازمة لانطلاق فعاليات الحدث العالمي. ويستعرض المعرضان، اللذان تنظمهما «أدنيك»، بالتعاون مع وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة، أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة، إلى جانب تسليط الضوء على تطور قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية في الدولة، وكذلك عقد شراكات استراتيجية بين مختلف الجهات المشاركة وكبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذه القطاعات.

وتجمع الدورة الحالية، 24 خبيراً ومتخصصاً من مختلف أنحاء العالم، على أرض الواقع وافتراضياً، من خلال منصات التواصل العالمية، لمناقشة ازدهار وتطور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة وحمايتها في عصر الثورة الصناعية الرابعة، وسيستقطب افتراضياً أكثر من 2.000 من قادة وخبراء قطاع الدفاع العالميين من 80 دولة. كما ستشارك أكثر من 900 شركة عارضة من 59 دولة، بالإضافة إلى مشاركة 35 جناحاً وطنياً. ومن المتوقّع أن يستقطب المعرضان ما يزيد على 70 ألف زائر محلي ودولي، على مدار الأيام الخمسة للمعرضين، إلى جانب 110 وفود دولية أكدوا حضورهم، ومن المنتظر أن يشارك في التغطية الإعلامية ما يزيد على 500 إعلامي من 64 دولة حول العالم.

مشاركة

وتشهد الدورة الحالية كذلك مشاركة 5 دول جديدة، المرة الأولى، وهي: إسرائيل، ومقدونيا الشمالية، وأذربيجان، ولوكسمبورغ، والبرتغال. وتجاوزت نسبة الشركات الدولية العارضة ما نسبته 84 في المئة من مجموع العارضين، في حين وصلت نسبة الشركات الوطنية العارضة إلى 16 في المئة من مجموع الشركات، الأمر الذي يعكس مدى الاهتمام الدولي بمعرضي «آيدكس» و«نافدكس»، إضافة للمستوى المتطور الذي وصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية على الصعيد المحلي.

وتجاوزت المساحة الإجمالية لمناطق العروض الداخلية والخارجية للمعرضين 155 ألف متر مربع، كما وصلت مساحة العروض الخارجية والمائية على الرصيف البحري لأدنيك إلى 81 ألف متر مربع.

كما سيشهد معرض «نافدكس» مشاركة أكثر من 70 شركة عارضة من 16 دولة، بالإضافة لاستقطابه أكثر من 17 قطعة بحرية وزورقاً تشارك من 10 دول. وسيتم عرض هذه القطع البحرية على الرصيف البحري في منطقة المارينا المقابلة لمركز أبوظبي الوطني للمعارض، بالإضافة إلى منطقة العروض الخاصة في ميناء زايد.

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