تخريج دورة التدخّل السريع للعنصر النسائي بـ«إصلاحية الشارقة»

المصدر: (الشارقة - البيان)

شهد العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، تخريج (دورة التدخل السريع) لمكافحة أعمال الشغب وحفظ النظام في المؤسسة العقابية والإصلاحية للعنصر النسائي، وذلك في إطار حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على إعداد وتأهيل كوادرها الشرطية، وتزويدهم بأفضل المعارف والعلوم الخاصة بالعمل الشرطي والأمني.

حضر التخريج العميد أحمد عبدالعزيز شهيل مدير إدارة المؤسسة، والعقيد عاشور سبت بن عاشور مدير إدارة المهام الخاصة، والمقدم ماجد سلطان العسم مدير إدارة مكافحة المخدرات، والمقدم عبدالرحمن النقبي مدير إدارة التطوير والكفاءات بأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، وعدد من الضباط ذوي الاختصاص.

وتعد تلك الدورة هي الأولى من نوعها للعنصر النسائي، حيث شارك فيها (10) منتسبات من المؤسسة العقابية بالشارقة بفرع سجن النساء، حيث تلقين كافة البرامج التدريبية والميدانية والمهنية، بالإضافة إلى تدريبهن على الرماية وفنون التعامل، والقبض، والتفتيش، وذلك بالتعاون مع أكاديمية العلوم الشرطية ممثلة في إدارة التطوير والكفاءات.

وفي الختام قام نائب القائد عام بتوجيه الشكر والتقدير لمنتسبات الدورة، وحثهن على تطوير قدراتهن، ومهاراتهن، وتطبيق ما تلقوه خلال الدورة على العديد من النواحي الأمنية.

من جانبهن قدمت المنتسبات شكرهن لشرطة الشارقة على ما تلقينه من علوم، ومهارات ميدانية عززت من خبراتهن العملية، والارتقاء بقدراتهن للقيام بمهامهن الميدانية على الوجه الأكمل.

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