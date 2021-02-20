رئيس البرلمان العربي يطّلع على مبادرات «دبي للمستقبل»

المصدر: (دبي - البيان)

زار عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي وبحضور ضرار بالهول الفلاسي عضو المجلس الوطني الاتحادي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، مؤسسة دبي للمستقبل، واطلع على أهم المبادرات والإنجازات، وكان في استقبالهما خلفان جمعة بالهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقب

وقال العسومي: «إن ما اطلعنا عليه اليوم من مبادرات استراتيجية لتطوير القدرات وتزويدها أدوات بناء المستقبل في عدد من المجالات محل فخر واعتزاز لأي مواطن عربي، لما ستساهم فيه من إيجاد جيل عربي متطور قادر على مواجهة التحديات».

واطلع رئيس مجلس البرلمان العربي على آخر المبادرات والإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في علوم المستقبل وقام بعدد من الزيارات للمبادرات التي تشرف عليها المؤسسة، داعياً للاستفادة المثلى من التجربة الإماراتية في مجال استشراف المستقبل، والاطلاع على تجارب الابتكار والإبداع ونشرها بين الدول الأعضاء.

رؤية

‏من جانبه أكد ضرار بالهول الفلاسي أن ما يميزنا في دولة الإمارات العربية المتحدة هو رؤيتنا وإيماننا الراسخ بأن بناء الإنسان هو جوهر النموذج التنموي انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وأضاف: «لقد أصبحت مؤسسة دبي للمستقبل بفضل مبادراتها الاستراتيجية محط اهتمام العالم للاطلاع على تجربتها والاستفادة منها في تطوير وبناء الشعوب».

وأكد الفلاسي أن الزيارة تأتي في إطار جهود مؤسسة وطني الإمارات لتعزيز علاقات التعاون العربي وتبادل المعرفة والمعلومات واكتساب الخبرات، والتعرف عن كثب إلى أفضل الممارسات والتجارب الإماراتية التي تناسب احتياجات ومتطلبات البرلمان العربية.

حضر اللقاء محمد بن خليفة المهيري مدير إدارة الاتصال المؤسسي وخالد جاسم الحوسني مدير إدارة المنظمات الدولية في مؤسسة وطني الإمارات، والمستشار حمد بن محمد عبدالرزاق، وأنور بن نغميش الدوسري.

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